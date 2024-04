Jorge Lanata dijo que los periodistas deben unirse para “ponerle un punto” a Javier Milei y adelantó que presentará dos demandas

Luego de anticipar que denunciará a Javier Milei por calumnias e injurias, porque dijo que recibía «sobres» para «mentir», el periodista Jorge Lanata consideró que el periodismo debe unirse para «ponerle un punto» a Javier Milei y y adelantó que presentará dos demandas en la Justicia.

La pelea comenzó luego de que el conductor radial cuestionara al aire la presunta participación del embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, en la reunión del comité de crisis realizada este domingo a la noche, tras el anticipado regreso del mandatario de su viaje en los Estados Unidos.

El jefe de Estado utilizó un tuit de radio Mitre para cargar directamente contra el conductor. «Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC (comité de crisis). Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?», posteó el mandatario en alusión a su habitual acusación de ensobrados contra los periodistas que los cuestionan.

Este martes por la mañana, Lanata habló con Ernesto Tenembaum en radio Con Vos y le dejó un mensaje a todos los periodistas: «Me parece que tenemos que unirnos, y en algún lugar, ponerle un punto a Milei».

Luego en su programa de radio, en comunicación con Chiche Gelblung adelantó que sus abogados están preparando una denuncia penal por calumnias y otra civil por reparación.

«Que te llamen ensobrado es acusarte de un ilícito, como si uno cobrara por notas o gestiones, y si yo no hago nada lo estoy aceptando. Estoy obligado a hacer algo porque sino estoy diciéndole que si y bueno no le voy a decir que si porque es mentira, estoy en la obligación de hacer alguna cosa», expresó.

Anoche, Lanata protagonizó un momento tenso con Patricia Bullrich cuando se cruzaron en televisión. “Pará la demanda, Jorge, y vamos por otra camino”, le pidió la ministra de Seguridad.

Al respecto, Lanata cuestionó: «El argumento central de Patricia (Bullrich) era ‘Milei es así’. Es el argumento de mucha gente: que Milei es espontáneo y que le sale insultar. En general cuando uno supera los 4 o 5 años de edad se deja de tener como argumento ‘es así'».

Y ejemplificó: «El nene pone los dedos en el enchufe. Bueno, dejemos que los ponga. Hasta un punto eso se permite y después ya no porque el nene se electrocuta».

Este martes, en su programa en radio Mitre señaló que la ministra Bullrich se comprometió a mediar y el periodista adelantó que si el Presidente se retracta de sus dichos, no tiene problema en olvidarse del tema.

«Quiero que lo desmienta o en el caso que lo siga sosteniendo se defienda y un juez pueda decir si estuvo mal o no», sentenció.

Lanata, durante el reportaje en radio Con Vos, afirmó que Milei «no puede seguir siendo un panelista y tiene que darse cuenta de que es presidente y eso conlleva una serie de actitudes y de responsabilidades».

Al respecto, defendió la labor de los periodista al remarcar: «Nosotros no decimos cualquier cosa. Cuando decimos algo es porque laburamos el tema, porque buscamos los papeles, buscamos las pruebas de lo que vamos a decir. Eso no quita que nos podamos equivocar. Pero, en el peor de los casos, nos equivocamos de buena fe. No mentimos como dice Milei, no mentimos deliberadamente».

Y volvió a apuntar a la presunta participación del embajador de Israel en Argentina en la reunión del comité de crisis: «Lo gracioso de toda esta discusión con respecto al embajador es que la noche anterior, el propio gobierno había hecho un tuit sobre la reunión y nunca dijo en su propio tuit que el embajador se había ido luego del comienzo de la reunión. Había dicho que había estado, punto, sin dar ninguna precisión».

«A mi sinceramente, y esto no tiene nada que ver con Israel y puede ser con cualquier país, no me parece bien. No me parece bien que un país extranjero esté en una reunión de seguridad argentina», sentenció.

Sobre la reacción del Presidente, Lanata manifestó que «es una reacción que él piensa que frente a un comentario hay que sacarlo de raíz porque tiene miedo o le preocupa que ese comentario se generalice o entre a formar parte de la conversación»

«Está mal y se equivoca. Yo en mi caso en lo que pueda hacer para evitarlo lo voy a hacer porque si yo frente a esto no digo nada lo estoy aceptando. Y no voy a aceptar que Milei o el presidente de la ONU me diga eso», agregó.

Al ser consultado sobre la definición «Milei es así», Lanata dijo que no conoce «tanto» al Presidente, pero que lo justifican por «le tienen miedo».

«Frente a este gobierno hay bastante oficialismo en el periodismo, más que frente a otros gobiernos. Cuando Milei ha atacado de manera bastante virulenta a determinados periodistas, no vi tanta defensa. Hubo alguna gente que habló, pero esto no fue una cosa en la cual todos nos pusimos de acuerdo, para nada», argumentó.

Teneumbaum le consultó a Lanata si cree que lo de Milei fue una estrategia o una reacción visceral. «Él no es consiente. Milei nunca esperó ganar y está bien porque nadie lo esperaba. Frente a eso, se comporta como si las cosas no hubieran pasado. Pasó de panelista de TV a presidente y todo fue vertiginoso. Es probable que no termine de adaptarse al cargo en el que está», respondió.

«Milei se formó en una cultura de Twitter. Y ahí cualquiera dice cualquier cosa. Como Twitter en general es anónimo… La gente puede adjudicarle delitos a todos, cualquier cosa puede pasar», apuntó.

Y siguió: «Milei creció en los programas de televisión, en un ámbito en donde más barbaridades decía, mejor considerado era. La televisión le encantaba, medía. Medía gritando y diciendo barbaridades. Y eso no se lo quitó. Sigue en ese lugar».

Al hablar de la oposición, Lanata trazó un paralelismo y dijo que «Milei se parece al kirchnerismo porque busca enemigos desiguales, busca enemigos con los que no tenga ningún costo tener un conflicto».

«Y el tema de la casta, quedó en un argumento de marketing. Nadie puede pensar ya que lo de la casta es cierto. De qué casta me hablan. Si están gobernando con Menem, Scioli, viejos políticos del interior… dónde está la casta», agregó.

«Hoy todo lo que no sea La Libertad Avanza desapareció. El radicalismo no existe, el PRO fue fagocitado, el kirchnerismo también desapareció o está recluido. No hay quién, no hay dónde», planteó.

Y cerró: «Hay mucho miedo con respecto a enfrentarse al Gobierno. Y yo no es que piense que tenemos la obligación de enfrentarnos. Pero lo que no puede pasar es que nos callemos la boca por miedo. Pasaron 4 meses, imaginate en un año o en dos. Si hoy a mi me dicen que soy ensobrado, en un año y medio qué me va a decir». (Clarín). (16-04-24).