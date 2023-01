«Gripe del loro»: cuatro personas fueron internadas en Rafaela por neumonía bilateral derivada de psitacosis

Cuatro personas fueron internadas este fin de semana en la ciudad santafesina de Rafaela por un cuadro de neumonía bilateral derivado de psitacosis, una enfermedad causada por la bacteria Chlamydia psittaci que suele ser transmitida a las personas por loros, cotorras, papagayos, canarios, jilgueros y palomas.

Se trata de cuatro personas adultas pertenecientes a una familia que reside en el barrio Barranquitas de Rafaela. Según informaron medios locales, dos se encuentran internadas en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Jaime Ferré –una en estado delicado– y las otras dos ocupan camas de clínica general.

Entrevistados por el personal del hospital, una de las personas contó que unos días atrás habían encontrado un loro y lo llevaron a su casa. Poco después el ave enfermó y murió.

La sospecha es que el ave fue quien contagio a la familia. El caso generó preocupación en las autoridades, ya que en Rafaela se observa gran presencia de loros tanto libres como criados en las casas a la manera de mascotas.

¿Qué es y cómo puede prevenirse la Psitacosis?

*La psitacosis es una enfermedad infecciosa aguda y generalizada causada por la Chlamydia psittaci, un tipo de bacteria que se encuentra en los excrementos de pájaros infectados (loros, cotorras, papagayos, canarios, jilgueros y palomas), los cuales le transmiten la infección a los humanos.

*La psitacosis, explicó la Dirección Regional de Salud, puede ser transmitida por esos animales a través de excrementos secos, secreciones respiratorias, polvo, plumas, secreciones oculares e incluso por el simple hecho de tocarlos.

*Los principales síntomas son fiebre, decaimiento y fatiga, y puede evolucionar a cuadros de neumonía con complicaciones hepáticas y renales.

*Las personas con psitacosis deben recibir antibióticos durante 14 días. Los contactos de la persona enferma (familiares o compañeros de trabajo) deben ser controlados para identificar la aparición de síntomas en forma precoz.

Para prevenir esta enfermedad, se recomienda:

*No capturar aves y pájaros silvestres, ni comprarlos en la vía publica.

*Mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente, sin hacinarlas.

*Alimentar a los pájaros correctamente y mantener las jaulas limpias.

*No permanecer largos periodos en habilitaciones cerradas donde haya aves.

*No introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves. (Página 12). (30-01-23).