Fue inaugurada oficialmente la Fiesta Provincial del Olivo 2023

Por Gustavo Blazquez / Prensa MCD

Raúl Reyes presidió en la mañana de este sábado el acto inaugural de la Fiesta Provincial del Olivo; estaban presentes autoridades provinciales encabezadas por el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez, legisladores, autoridades locales, productores y público.

Durante su alocución el intendente de Coronel Dorrego manifestó que: » Es un gusto enorme poder estar acá en esta celebración que es una Fiesta pero fundamentalmente es el reconocimiento al trabajo que hacen los productores de Coronel Dorrego. Le quiero agradecer profundamente, al ministro Javier Rodríguez que ha venido con todo su equipo, a los funcionarios que nos están acompañando y a toda la comunidad de Coronel Dorrego, que ha ido incorporando esta fiesta, este fin de semana, como algo muy propio. Agradezo – agregó – a las instituciones, a todos los vecinos que colaboran, a todas las empresas que creen y confían en el trabajo de la Municipalidad de Coronel Dorrego, a todas las personas que tienen la esperanza siempre, todos los años, de poner una semillita, para que un árbol nazca y para que nos entregue en definitiva los frutos que es lo que nos permite crecer. Este momento elegido en el año que es cuando comienza la zafra del olivo ha ido creciendo y nosotros hemos ido acompañando esa transformación y de una fiesta que se hacía en sus comienzos en un lugar cerrado, hoy estamos viviendo en el Vivero Parque Municipal un fin de semana hermoso, donde hay oportunidad de pasear, colaborar, de permitir que artesanos, emprendedores, quienes tienen ofertas gastronómicas también puedan desarrollar su actividad, pero fundamentalmente, – enfatizó – no perder de vista la cuestión productiva. En ésto me quiero detener y también agradecer; no es fácil hoy por hoy, invertir en la Argentina, pero acá por suerte en Dorrego y lo acabamos de ver con el ministro, hay gente que invierte, que cuan le preguntamos ¿y cuándo creés que va a empezar a retornar?, nos responden: de acá a tres años, es cuando vamos a empezar a ver algún recupero. Esto nosotros lo tenemos que reconocer, lo tenemos que valorar, lo tenemos que premiar; y lo que nos toca desde el Estado es acompañarlos; en el caso del Estado municipal, teniendo los mejores caminos que podamos, acercando programas como por ejemplo Empleo Jóven, que es reconocer parte del costo laboral que tiene un productor al tomar un empleado jóven, ayudarlo, darle confianza, animarlo. Tenemos también micro-créditos, para comprar una herramienta, para iniciarse en una actividad. Eso también es confianza; eso también es dar la posibilidad de que la producción crezca. Estamos en un lugar privilegiado, cerca del puerto, en una zona que tiene clima propicio para el desarrollo del olivo. El crecimiento lo vemos. Nos atraviesa la ruta Nacional Nº3 y a lo largo de esos 100 kilómetros que recorren todo nuestro distrito, vemos que los productores que confían invierte, genera valor, poniendo una empresa, haciendo un tinglado, llevando la energía eléctrica.»

Agregó luego: «Necesitamos estar unidos, estar convencidos que de situaciones difíciles se sale con más esfuerzo, con más trabajo, asumiendo riesgos. Y eso también es el empresario: asumir riesgos; no sabemos lo va a pasar de acá a 6 meses, no sabemos lo que va a pasar de acá a un año, pero el empresario, – reflexionó – como lo vemos siempre en los olivos, pero tenemos la fortuna de vivir en un distrito que produce maíz, que produce cebada, trigo. Les pido que sigan confiando, invirtiendo; que sigan pensando en proyectos productivos para Coronel Dorrego; eso nos trae muchísimos beneficios, el primero es el trabajo que se genera, y nos sigue abriendo puertas, nos sigue abriendo oportunidades. Muchas gracias, para mí es un gusto poder estar inaugurando esta nueva Fiesta Provincial del Olivo.»

Lucas Errazquin: «Estamos convencidos que la Fiesta del Olivo tiene que crecer mucho más»

El director de Producción habló en el acto inaugural de la decimocuarta Fiesta del Olivo y manifestó que se ha trabajado mucho. Esto se pensó, se planificó ya desde el año pasado traer la fiesta al Vivero Parque y creemos que fue un acierto. Esta es una fiesta de todos, y los invito a disfrutarla. Está muy pensada para toda la familia, hay muchas actividades. Creemos como municipio debemos acompañar todas las actividades productivas y la olivicultura, más allá de que es una actividad productiva secundaria en nuestro distrito, está creciendo en una forma exponencial en los últimos años, así que como municipio queremos estar presentes.

Ministro Javier Rodríguez: «Es una alegría estar en la Fiesta Provincial del Olivo»

Por último, en el acto desarrollado en el Anfiteatro del Vivero Parque, habló el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, doctor Javier Rodríguez, quien destacó que era la tercera oportunidad que participaba de la Fiesta del Olivo, que sirve no solamente para reconocer el trabajo de los productores sino también de impulsar el turismo, la actividad económica. El festejo sirve para reconocer esta actividad pero también para fortalecerla.

Luego el ministro se refirió a los diferentes programas provinciales relacionados a la producción olivícola, al mantenimiento de caminos rurales y la articulación con los municipios, entre otros puntos. (25-03-23).