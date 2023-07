El próximo jueves Villa Mitre de Bahía Blanca volverá a medirse ante Godoy Cruz, esta vez por los 16avos de final de la Copa Argentina.

En el equipo mendocino es titular indiscutido el dorreguense Federico Rasmussen.

«Sabemos que Villa Mitre se va a jugar todo y nosotros tenemos que estar a la altura. Tenemos el sueño de avanzar la mayor cantidad de fases posibles en la Copa Argentina», admite Fede desde Mendoza en diálogo con La Nueva.

Luego de dar sus primeros pasos en Independiente de Coronel Dorrego, donde jugaba como delantero, Rasmussen pasó a las inferiores de Lanús y hasta llegó a jugar el Mundial Sub 17 con la Selección, compartiendo equipo con dos campeones del mundo: Dibu Martínez y Nicolás Tagliafico.

Después, un largo periplo que en los últimos años se codeó con la elite nacional, en el Tomba y antes en Sarmiento de Junín.

«Estoy contento de estar viviendo un sueño: jugar en Primera, con todos los años que ha costado. Estoy disfrutando este momento», reconoció el defensor de 31 años.

«Es algo que de chiquito cuando me fui a Lanús soñaba -agregó-, primero que sea ahí. No se dio pero no me quedé con eso y seguí luchando, me ha tocado jugar en B Metropolitana, Federal A, B Nacional, y esas experiencias me han ayudado mucho para hoy encontrarme Primera. Es algo que estoy disfrutando mucho y también aprendiendo, sigo aprendiendo. Principalmente en mi posición, que hay que achicar más de lo normal el margen de error. Porque en esta categoría los jugadores no te perdonan, estoy aprendiendo día a día», dijo Fede.

En Bahía, Rasmussen jugó en Tiro Federal (21 partidos en la temporada 2015 y anotó un gol) y Villa Mitre (en 2016, con 28 cotejos y un gol).

Además, el central pasó por Flandria, Mitre de Santiago del Estero, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Atlante de México.

-¿Cómo estás viviendo este presente?

-Estoy contento en Godoy Cruz, con el club y la ciudad. Desde que llegué me han tratado de la mejor manera y eso hizo que la adaptación sea más fácil de lo que pensaba.

-Tuviste un buen paso por Sarmiento también, ¿ya te sentís un jugador de Primera con todo lo que eso significa?

-Sí, la verdad que en Sarmiento pude tener continuidad. Me costó los primeros meses porque venía de estar parado, después me pude acomodar. Damonte me dio confianza y terminó todo de buena manera, estoy contento de estar viviendo un sueño: jugar en la Primera, con todos los años que ha costado. Estoy disfrutando este momento.

-¿La gran diferencia es lo caro que se pagan los errores?

-Acá no te perdonan, pero los años, sea la categoría que sea, me han ayudado a madurar. Los partidos también te dan esa confianza para aprender de algunas situaciones del juego mismo.

Villa Mitre enfrentará el próximo jueves -desde las 16- a un rival que llega en su mejor momento de la temporada, ya que de los últimos 10 partidos solo perdió 2, ganó 5 y empató 3. Y no cae hace 6 encuentros.

Además, en esa racha, se encuentran los triunfos ante Boca (por 4 a 0) e Independiente (2 a 1) en Mendoza.

«Desde que hubo un cambio de técnico (NdR: Daniel «Gato» Oldrá reemplazó a Diego Flores), llegó un cuerpo técnico del club que conocía a los jugadores, tiene sentido de pertenencia y trajo libertades a la hora de jugar, simpleza… eso hizo que algunos jugadores se empiecen a soltar. También al ser un plantel relativamente joven y demás, necesitábamos algunos partidos para ir tomando forma y lo fuimos encontrando», explicó Fede.

-¿Qué lugar ocupa entre los objetivos este partido por Copa Argentina?

-Tenemos que tomarlo con la seriedad y responsabilidad que se merece. Vamos a enfrentar a un rival durísimo como lo es Villa Mitre, que viene segundo en su zona en un torneo tan complicado como el Federal A. Es un equipo al que le convierten poco, 7 goles en 18 partidos es muy poco. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival duro y esperemos podes sacar adelante el partido.

-Te ha tocado estar del otro lado, pero hoy estás del equipo «favorito», ¿se juega con esa responsabilidad de saber que ustedes tienen más cosas por perder?

-Desde lo personal yo tomo todos los partidos con la misma seriedad, sea el rival que sea. Sabemos que Villa Mitre se va a jugar todo y nosotros tenemos que estar a la altura. Tenemos el sueño de avanzar la mayor cantidad de fases posibles en la Copa Argentina.

-¿Qué te quedó de de tu paso por Villa Mitre? me imagino que tenés contacto con algunos de los chicos…

-Sí, con algunos de los chicos hablo, con la gente de utilería, con el Pela Mancinelli , que no estuve con él en Villa Mitre pero sí en Sarmiento. Pasé un año hermoso en el club, guardo los mejores recuerdos y le deseo siempre lo mejor siempre, menos el jueves jaja. No, no, en serio… le deseo lo mejor al club.

-Fede volvió en un gran nivel al club, ¿te lo esperabas?

-Sí, porque lo tuve como compañero y sé como entrena y cómo vive el fútbol. Hace poquito hablamos, me pone muy contento su presente porque es alguien que ha hecho y sigue haciendo una carrera increíble.

Antes del cruce ante la Villa, que se jugará en cancha de Temperley, Godoy Cruz eliminó a Defensores Unidos de Zárate en 32avos de final.

-¿Qué partido imaginás el jueves?

-Creo que se va a dar un partido parecido al del CADU: por ahí ellos esperando un error nuestro. Ellos tienen delanteros rápidos y gente de buen pie también. Trataremos de estar ordenados siempre. Nosotros tenemos distintas características, a veces posesiones largas y a veces ataques directos. Trataremos de imponernos en esas fases. (Fuente La Nueva). (18-07-23).