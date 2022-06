Esto pasaba hace 5 años: por el fuerte viento se volaba el techo de una casa y caían algunos árboles

Así lo informó LA DORREGO el 18 de junio de 2017:

En la madrugada de hoy, como consecuencia del intenso viento, se produjo la voladura del techo en la planta alta de una vivienda ubicada en Echeverría 1.340, donde vive la familia De Marco.

«El techo se voló íntegro y cayó en el patio de un vecino», dijo a LA DORREGO una fuente de Defensa Civil.

En forma extraoficial, trascendió que se voló parte del techo de una casa en Dinamarca al 1.300.

Además de un poste de una de las empresas que prestan el servicio de Internet y de un paredón en 25 de Mayo y Perón, también se cayeron algunos árboles en distintos sectores de la ciudad, aunque sin consecuencias personales.

Defensa Civil recomendó a la población no salir si no es necesario; circular con suma precaución, con luces encendidas y a velocidad prudente; utilizar protectores visuales, no estacionar vehículos bajo árboles de gran magnitud, y no tocar ningún cable en la vía publica. (18-06-22).