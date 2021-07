Esto pasaba hace 5 años: pedían cartelería que identifique el acceso a Marisol sobre ruta 72

Así lo informó LA DORREGO el 17 de julio de 2016:

En la última sesión del Concejo Deliberante Estudiantil, se aprobó una iniciativa tendiente a que el Departamento Ejecutivo gestione ante autoridades provinciales la planificación, diseño y colocación de carteles que identifiquen el acceso al Balneario Marisol sobre la Ruta Provincial Nº 72.

Uno de los argumentos es que el el lugar “es un paraje turístico muy concurrido y es el único balneario del partido de Coronel Dorrego”.

“La municipalidad debería pedir la correspondiente señalización desde el acceso de la Ruta Provincial Nº 72 hasta la localidad balnearia. Al no estar señalizado el Balneario Marisol, desde el acceso a Oriente hacia la localidad balnearia, los turistas no lo reconocen y no pueden llegar a destino”, admitieron los estudiantes. (17-07-21).