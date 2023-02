Esto pasaba hace 5 años: moría una joven por hantavirus en la región

Así lo informó LA DORREGO el 25 de febrero de 2018:

Fuentes del ministerio de Salud bonaerense descartaron un brote de hantavirus, en horas en las que se confirmó la muerte de una joven de General La Madrid por la enfermedad transmitida por roedores, aunque se reconoció que este año hay un incremento de los casos.

La Provincia confirmó 17 casos de hantavirus en distintos puntos del territorio bonaerense, lo que representa un aumento de casos en relación del año pasado, aunque descartaron «un brote o epidemia».

En las últimas horas se confirmó que la joven de La Madrid falleció por un cuadro de hantavirus y especialistas trabajan para determinar cómo fue la forma de contagio en dicha localidad.

Los técnicos de Zoonosis inspeccionaron la casa de la mujer, el lugar de trabajo y el resto de las zonas que frecuentaba para ver si había rastros de roedores, según publica el diario El Orden, que también informa que falleció hace algunas semanas en Olavarría, donde era atendida.

No se encontró nada que haga sospechar que estuviesen. No había nidos, pastizales, leña, ni excretas. No se pudo determinar dónde se contagió”, comentó el director del Hospital Echegaray, Domingo Cárceles.

Si bien es el primer caso registrado en La Madrid, «el distrito entra en la zona donde puede aparecer el virus por eso hay que tomar conciencia y ser responsables”, dijo el funcionario.

El virus se transmite por un roedor conocido como «colilargo» y según Cárceles “es distinto al roedor urbano»

«La característica propia es su cola larga y el color es amarronado», explicó.

Los síntomas son fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y cansancio.

“Son síntomas inespecíficos que por ahí se pueden confundir con otra patología viral”, indicó el doctor.

El período de incubación va de 1 a 7 semanas y “muchas personas tardan en hacer la consulta porque no son síntomas diferentes a otras patologías de esta época”.

“Ante cualquier sospecha se recomienda hacer la consulta inmediatamente a los profesionales. Es raro que los síntomas aparezcan todos juntos porque cada cuerpo responde de diferentes maneras”, recomendó el especialista. (La Nueva.). (25-02-23).