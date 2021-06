Esto pasaba hace 5 años: Detenían en Cipoletti a un sujeto acusado de intento de homicidio y robo calificado en un campo Aparicio

Así lo informó LA DORREGO el 22 de junio de 2016:

De acuerdo a lo informado por la Unidad Fiscal Descentralizada de nuestra ciudad, la DDI Tres Arroyos dio a conocer que fue capturado en Cipolletti, provincia de de Río Negro, Carlos Daniel Rojas, alias Urraka, quien está imputado de homicidio en grado de tentativa en concurso real con robo calificado hecho ocurrido en la zona rural de Aparicio y que tuvo como víctimas a Luis Manso y su empleado, de apellido Pereyra.

El imputado registra orden de detención que data del día 21 de noviembre de 2011.

Antes de la detención del sujeto, se había realizado un allanamiento en su vivienda de Almafuerte 1.585 de Tres Arroyos, pero Rojas no se encontraba en el lugar.

Partícipó en las acciones que derivaron en la captura del acusado la Unidad Area Judicial Cippoletti. Oportunamente, se llevó a cabo un juicio oral y público en el que fueron condenados los restantes partícipes de la banda.

Los otros imputados

Los imputados son: – Roberto Pérez, alias “El Gordo”, argentino, nacido en la localidad de Oriente, partido de Coronel Dorrego, el 15 de octubre de 1963, hijo de Manuel Pérez y de Beatriz Yolanda García, casado, instruido, comerciante;

– Juan Alberto Minutiello, sin apodo, argentino, nacido en Tres Arroyos, el 2 de abril de 1965, hijo de Juan y de Nelly Edith Ricci, soltero, instruido, desocupado;

– Juan Martín Minutiello, sin apodo, argentino, nacido en Coronel Pringles, el 21 de noviembre de 1990, hijo de Juan Alberto Minutiello y de Gladys Suárez, soltero, instruido, vendedor de CD’s, domiciliado en Indio Rico, Partido de Coronel Pringles.

Se les atribuye que el día 26 de agosto de 2011, en horario comprendido entre las 05.00 y las 17:30, los tres imputados Roberto Pérez, Juan Martín Minutiello y Juan Alberto Minutiello, junto con el hasta hoy prófugo Carlos Daniel Rojas, ingresaron al establecimiento rural propiedad de Luis Alvaro Manso, ubicado en el Cuartel XV del Partido de Coronel Dorrego (distante a 10 kilómetros de la localidad de Aparicio) y le aplicaron golpes con un hacha en el cráneo al empleado Carlos Pereyra a fin de ocasionarle la muerte para poder consumar el robo y asegurarse el resultado e impunidad del mismo, ocasionándole al nombrado lesiones consistentes en fractura de calota craneana y contusiones hemorrágicas que comprometieron su vida.

También inmovilizaron con alambres al propietario del campo Luis Manso; sustrajeron aproximadamente 100 toneladas de soja y entre 40 y 50 toneladas de trigo variedad pan con gorgojos, dos armas de fuego tipo carabinas marca “Mahely”, una bateria marca “Matheu”, una garrafa de diez kilogramos y mil pesos en efectivo que tenía la víctima Manso en su bolsillo.

El hecho descripto constituye el delito de robo agravado de productos separados del suelo, por ser cometido con arma impropia, en despoblado y en banda (arts. 166 inc. 2º 1º párrafo, 163 inc. 1 en función del 167 inc. 4to., CP) y homicidio “criminis causa” en grado de tentativa en concurso real de delitos (arts. 42, 55 y 80 inc. 7mo. del Código Penal), imputable a Roberto Pérez, Juan Alberto Minutiello y Juan Martin Minutiello en grado de co-autores, coautoría por dominio funcional del hecho. (22-06-21).