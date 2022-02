Esto pasaba hace 5 años: Nora Acuña, una deportista que es orgullo dorreguense

Así lo informó LA DORREGO el 9 de febrero de 2017:

Visitó los estudios de LA DORREGO la atleta Nora Acuña, quien hizo un repaso de su carrera deportiva, que se inició cuando tenía 40 años. A partir de entoces, Nora no paró de superar barreras. En cada competencia deja muy bien sentado el prestigio del deporte de nuestro distrito. En montañas, en arena, en Chile o en Córdoba, no hay desafío que Nora no haya alcanzado. Y va por más…(09-02-22).