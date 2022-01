Esto pasaba hace 5 años: «Nunca sentí tanto miedo en mi vida»

Así lo informó LA DORREGO el 26 de enero de 2017:

Hace exactamente un año atrás, el dorreguense Valentín Villalba salió a correr por la playa de Monte Hermoso sin saber que poco tiempo después viviría uno de los momentos de mayor tensión en su vida. Y quiso recordarlo en Facebook, especialmente para crear conciencia:

«(Era) un día calmó pero tormentoso. Ya de regreso fue un segundo en el cual vi sólo una luz muy fuerte y sentí un golpe muy grande. Quedé tendido en la arena y aturdido.

«No había casi gente alrededor. Me senté y la verdad es que no sabía si estaba vivo o muerto. Logré incorporarme y camine hacia el hotel donde vivo. Nunca sentí tanto miedo en mi vida. Me acosté hasta la noche.

Un año después mientras estamos trabajando en el hotel, vemos con mis compañeros un rayo fuerte que cae en el mar, y posteriormente uno en la playa. No pensé en otra cosa más que el hecho de que alguien podía estar pasando lo que me pasó hace un año atrás, o peor aún.

«Salí corriendo para la playa a buscar a alguien, supe que alguna persona podía necesitar ayuda.

«Todos corriendo y gritando hacia el asfalto y yo hacia la playa empapado bajo la lluvia. Veo a nuestros guardavidas y comenzamos a buscar personas.

«Tuve la claridad de encontrar otras herramientas, mis vecinos de edificio desde la altura podían ver un cuerpo en el mar. Nosotros no llegábamos a hacerlo. Ellos me guiaron, me gritaron y se los agradezco.

«Logramos ponerlo en la arena. La persona se salvó.

«Tengo el mejor equipo de trabajo que puedo esperar.

«En nuestro hotel el mejor equipo que hay, y en la playa unos vecinos cracks.

«Siempre hay que trabajar en equipo, los objetivos se vuelven alcanzables y el trabajo deja de serlo.

«Gracias a nuestros guardavidas que siempre nos cuidan y cooperemos en los días de tormenta y no estemos en la playa. No hay que esperar una bandera que lo indique». (26-01-22).