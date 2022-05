Estacionamiento en Monte Hermoso: ¿Tiene que volver a ser medido y pago?

El 18 de abril dejó de implementarse en Monte Hermoso el estacionamiento medido y pago y volvió a ser libre y gratuito hasta nuevo aviso.

La disposición fue comunicada a través de las redes sociales, dando lugar a comentarios de los usuarios.

El portal Noticias Monte Hermoso sintetizó en un informe algunas de las expresiones.

Fueron revelados 57 comentarios, de los cuales dos eran favorables a la medida adoptada:

– Sofía Fernández (montermoseña): “En Bahía pagan estacionamiento en el centro de 8 a 20 y no se quejan. Todos los que se quejan encima no son de acá”.

– Pamee Holzmann: “¿De donde son, no hay medido y pago? Lo único que hacen es quejarse. Esta temporada fue terrible: la gente mal hablada, malhumorada, impacientes, cero empatía con empleados de comercios y mozos; se supone que las vacaciones son para relajar y disfrutar”

Cuatro comentarios fueron formulados por personas que manifestaron quejas o dificultades en el uso del sistema:

– Betty Giardino: “Qué bueno, dejé de ir a pasar el día por eso, y para colmo nadie sabe nada y todos decían ‘anda mal el sistema’ y te hacen la multa igual. Y ahora volvieron a pintar el cordón de la vereda de amarillo en el centro y no se puede estacionar, un día está de amarillo otro día está de gris, ahora otra vez amarillo, un desastre, les sobra pintura parece”.

– Andrés Miguel Gómez: “Ladrones, mi viejo se bajó a ver cómo era lo del estacionamiento y le hicieron una multa. A la gente grande le cuesta mucho estos trámites”.

– Claudia Skou (Bahía Blanca): “Yo lamentablemente no pude bajar la aplicación… no sabía si estacionar porque todo era amarillo!!!… por suerte me dijeron se terminó y estacioné tranquila”.

– María Teresa Rizzo: “Encima un verdadero karma acceder al pago del estacionamiento medido allí. ¿Ahora lo sacan? Bueno. Guardaré lo que quedó en la aplicación appark para los churros en la playa 2023. Capaz lo canjean”.

Un usuario planteó dudas sobre el saldo pendiente en la aplicación:

– Fernando Gatti: (arrobando a Sapem y a Monte Hermoso Ciudad) ¿cómo hago para recuperar los fondos que quedaron a mi favor en la aplicación Appark?”.

Dos comentarios arriesgaron vaticinios:

– Claudia Safenreiter (Coronel Suárez): “Seguramente volverá en verano”.

– María Lujan Romero: “Ahora van a estacionar hasta la playa”.

El resto de los comentarios efectuados fueron decididamente opuestos al sistema medido y pago. Trascribimos algunos:

– Alejandra Zaragoza: “Gracias por avisar. No volví desde la multa”.

– Arnaldo Volpe: “Va a volver en diciembre esta medida y la gente se va a ir renovando, por eso no les interesa… una vergüenza, carísimo todo…”

– Daniel Osvaldo Chiodi (Carhué): “No hay que ir nunca más y listo”.

– María Rosana De Napoli: “¿Era solo para los turistas??? Qué buena idea ¿no??? Qué vergüenza… no les alcanza con los impuestos que cobran”.

– Luis Molina (San Luis): “Afano al turista, el estacionamiento más caro del país, hasta las 2 de la mañana te cobraban, seguro vuelven para la primavera a cobrar”.

– Olga Durif: “Que no lo pongan maaaaaaaaaasssssss”.

– Bibiana Lucia Pacilio: “¿Ahora que no hay turistas? ¿Se pusieron a pensar que los turistas lo hacen crecer como ciudad balnearia? Qué destrato a quienes amamos ese lugar”.

– Claudia Castillo (Río Gallegos): “Alquilé en la zona de Las Dunas y con el tema del estacionamiento no me moví ni una vez al centro. Eso ganaron, no tenía ganas de andar haciendo un trámite para ir a algún lado”.

– Gladys Chaime (Bahía Blanca): “Espanta turistas”.

– Julián Bustos: “Excelente. Deberían sacarlo para siempre. Es una medida antipática”.

– Alejandra Laguzzi: “Que siga el estacionamiento todo el año, no solo cuando tienen turismo. Que paguen todos, residentes y no residentes, como pasa en cualquier ciudad normal”. (Noticias Monte Hermoso). (15-05-22).