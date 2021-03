“Es necesario que la oposición indique los errores y no los vecinos en forma anónima”

Yo también soy otra vecina anónima, que con mucha atención y beneplácito leí la carta de nuestro vecino anónimo publicada en LA DORREGO. No pretendo hacer leña del árbol caído en días tan tristes de nuestra comunidad, con el personal de salud al límite atendiendo los avatares de esta pandemia, pero la carta publicada me dio la confianza para poder darle una respuesta complementaria a sus argumentos, los cuales comparto plenamente.

Me considero una vecina actualmente sin representación política en mi ciudad, pero sí reconoce en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner los mejores desde la vuelta de la democracia a nivel nacional, y los últimos de Osvaldo Crego y de Fabián Zorzano a nivel local, por lo que soy una ferviente creyente de la gestión de un gobierno, sea quien sea el espacio político que la lleve a cabo, y siempre y cuando represente los intereses de la mayoría de los vecinos, y de los más desposeídos en particular.

Concuerdo con nuestro vecino anónimo en cuanto al rol que hoy ejerce el Partido Justicialista en nuestra ciudad, y la necesidad que refrende la confianza de los votos que lograron que ese espacio vuelva a poder elegir 3 concejales. La disputa política, la oposición, es necesaria para que quien gobierne, tenga la posibilidad de corregir posibles errores. Nuestro vecino habla de la planta de agua y la distribución de los bidones ¿El espacio político del Frente de Todos ha pedido informes sobre el por qué de la no puesta en marcha de la planta de agua? ¿Qué sabe la comunidad del juicio que impide su puesta en marcha? ¿Es posible que la justicia impida el suministro de agua potable a toda una comunidad por el acto administrativo que fuere?

Nuestro vecino también se refiere al aumento de las tasas este año, bastantes puntos arriba que los puntos de inflación, en un contexto de pandemia y empobrecimiento de la sociedad, pero con un municipio que brinda menos servicios que antes de la pandemia, es decir, que tiene menos gastos. Y servicios que no representan grandes riesgos. Se redujo la recolección de residuos de 5 a 3 días, y es evidente que se redujo el servicio de barrido en las calles. Nunca, en mis más de 50 años, vi mi ciudad tan descuidada. Es importante que la oposición juegue su rol de opositor, porque creyendo en la buena fe de los que nos gobiernan, y ante el contexto tan triste de la pandemia, es necesario que se indiquen los errores. No tendríamos que ser los vecinos en forma anónima, gracias a la posibilidad de expresarnos, que nos brinda nuestra radio.

Hay otra decisión política que el vecino no menciona y que genera incomodidad y gastos extras a los vecinos. La decisión de impedir el ingreso de la Planta Móvil de Verificación Vehícular, que ya antes de la pandemia demostraba ser una actividad completamente segura. Nobleza obliga, en esta decisión hay una gran responsabilidad del gobierno provincial, que por lo visto no supo argumentar los reales o no peligros de la instalación de la planta.

No me considero una vecina afín a ningún espacio político. Sólo me interesa ver a mi ciudad tan esplendorosa como la vi siempre, y a mis vecinos con trabajo y un plato de comida cada día en su casa. Desde el 2003 voté al kirchnerismo a nivel nacional y provincial y a la UCR a nivel local, incluso en las elecciones del 2019. Nunca confié en Macri ni en el macrismo, y espero que la dirigencia radical vuelva a sus raíces, para demostrarle a sus votantes que no los han defraudado. Y al peronismo, que haga oposición, racional, que es muy importante para la democracia. Muchas gracias por difundir esta carta. (22-03-21).