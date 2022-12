Es hoy: La Selección buscará el pase a semifinales frente a Holanda

La Selección jugará esta tarde frente a Holanda en el segundo partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

El partido se jugará a las 16, con emisión de LA DORREGO. Antes, a las 15, la previa de Radio Deportiva, con Alejandro «Toli» Quintero y Abril García. A las 12, emitiremos Brasil – Croacia.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, explicó este jueves que Rodrigo De Paul -en duda por una lesión muscular- y Ángel Di María «están bien» y se mostró sorprendido y algo molesto por informaciones sobre lesionados cuando la práctica del miércoles fue a puertas cerradas.

«De Paul y Di María, en principio, están bien. No puedo decir si van a jugar o no. Es extraño que sepan que pasa algo porque el entrenamiento (de ayer) fue a puertas cerradas. No sé de dónde salen esas informaciones», explicó un molesto Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido de hoy.

«De Paul y Fideo ayer entrenaron. Pero todavía falta un día y un entrenamiento para poder ver al equipo. Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos. Tomaremos la decisión en base a cómo queremos plantear el partido y van a jugar los que estén para jugar», aclaró Scaloni para justificar su decisión.

El entrenador argentino no confirmó la formación que enfrentará a Países Bajos aseguró que su equipo va a «dejar todo». «Lo vivimos con la tranquilidad de que este equipo va a dejar todo. Este es un equipo que siempre dio la cara. La gente se siente valorada e identificada con estos jugadores. Vamos a dejar todo, juegue quien juegue», apuntó Scaloni, que buscó minimizar la importancia de los nombres de la formación inicial en el duelo ante los neerlandeses. «Los que salgan a jugar tienen que estar al 100%», aclaró el DT santafesino de 44 años. (09-12-22).