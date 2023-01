(Entrevista en LA DORREGO) Viajeros Argentinos: Carla Chiari recorre nuestro país durmiendo en el auto y lavando tapizados para ganarse la vida

Carla Chiari nació en San Fernando, tiene 46 años y hace 20 que se dedica al lavado de tapizados. Su vida es una aventura. Vive para adentrarse en nuevos desafíos, disfrutar de cada instante y desprenderse por completo de la comodidad que le implicaría vivir en una ciudad.

“Desde joven me voy de vacaciones en carpa. Tuve una casa rodante. Y hay lugares en donde no podes entrar con ese tipo de vehículo, entonces me armé una cama dentro del auto. Lo compré hace 10 años, y como siempre soñé con hacer esta vida, lo pude lograr cuando mi círculo se me cerró; mi hijo más grande se independizó, tenía mi trabajo, me quedé sola y aposté a esto”, recordó.

Su auto es su casa. Duerme, cocina y se higieniza dentro del vehículo. Se acostumbró a esa vida y la lleva con orgullo. Incluso, como le contó a LA DORREGO, en La Rioja, pasó tres días arriba el auto porque llovió intensamente sin parar durante ese lapso.

“Hay muchas anécdotas; viajé siempre sola, amo hacer trekking, me apasiona y me voy encontrando con cientos de vivencias. Nunca tuve un problema, la gente se solidariza conmigo, con cualquiera cosa», admitió.

