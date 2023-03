(Entrevista en LA DORREGO) No paran las repercusiones por la carta de Martín a Messi

A más de una semana de que se hiciera viral la tierna nota que el pequeño dorreguense Martín le escribió a Lionel Messi, las siguen las repercusiones en medios de todo el país, situación que no sólo sorprendió el niño, sino también a su papá Diego y a su mamá Melina. Los tres, en los estudios de LA DORREGO, dejaron sus sensaciones.

Como se informó en este portal, Martín, de 10 años, le escribió una carta a Lio Messi invitándolo a vivir en nuestra ciudad, temeroso de que si va a Rosario pueda sentirse inseguro.

Hace unos días, cuando su hermana le comentó que la familia del astro del fútbol argentino había recibido amenazas a través de un ataque a balazos al supermercado de su suegro, quiso trozar un pedazo de papel para regalo e improvisar allí una misiva: «Hola Messi, soy Martín tengo 10 años y te pedía si podés venir a Coronel Dorrego. Es un pueblo tranquilo, nadie te va a hacer daño ni molestar. Quiero jugar con tus hijos al fútbol”.

“Primero quiso escribirle a Messi en Instagram, me agarró el celular y le dije ‘dejate de hinchar, mejor hacele una carta…’ Todo muy natural. Terminé de lavar los platos cuando llegó con la carta, y le dije ‘me matás de amor’; le di un beso. La pegué en la heladera y al día siguiente la puse en mi estado y armé una historia de Instagram, en mi red que tengo privada, porque la verdad es que no sé usarla mucho», relató Melina.

«Una mamá de fútbol, Daniela, me llamó y me dijo ‘esto lo tenemos que viralizar’, pero le confié que yo no sabía ni cómo hacerlo. Le pregunté a Martín, porque, en definitiva, lo importante era qué quería hacer él, y me dijo muy seguro: quiero que lo lea Messi. Le dije a esta mamá y todo quedó ahí, hasta que al día siguiente pasó todo esto que todavía no podemos creer”, agregó.

Para más detalles, escuchar la entrevista: