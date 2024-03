(Entrevista en LA DORREGO) Macarena Flores y el Presupuesto: «Optamos por acompañar con madurez política»

La concejala de Unión por la Patria explicó por LA DORREGO las razones por las cuales la bancada de la oposición decidió acompañar un dictamen único con los ediles de UCR – Juntos para aprobar el Presupuesto Municipal para este año.

«Hubo un dictamen de acuerdo porque el presupuesto realmente no iba a alcanzar para nada, notamos mucha desesperación e incertidumbre en los directores, pero creo que es lo que le está pasando a la gente en el día a día, que no le alcanza, que no sabe cómo se va a proyectar, que no puede pensar desde acá ni siquiera a un mes de cómo organizar cada casa. Es bastante difícil», admitió.

Si bien destacó que las y los funcionarios de la anterior gestión municipal también mostraron predisposición para analizar el presupuesto, Flores reconoció que percibió en los y las nuevas integrantes del Ejecutivo «ganas y energías renovadas por ingresar a lugares nuevos y ese cambio de aire, a veces, es muy necesario».

Al ser consultado sobre si hubo mucho debate interno en su bloque para tomar una decisión no muy habitual, como es que la bancada de la oposición acompañe el proyecto oficialista, respondió: «La realidad es que cada vez que terminábamos una reunión con algún director o directora, notamos que el presupuesto no estaba alejado de lo que se quería poner».

«En el presupuesto anterior sí hicimos economías importantes porque fortalecimos el FO.MU.VI. (Fondo Municipal de Viviendas). También sobre microcréditos, fundamental poder acompañar a los emprendedores y emprendedoras de Dorrego y que tengan una herramienta económica para poder llevar a cabo sus proyectos, y en salud. Pero este año no, porque cualquier partida o economía que pudiéramos hacer íbamos a desfavorecer a esa área», dijo.

«Para este año no eran significativas las economías que podíamos hacer, optamos por acompañar, pero con coherencia, que es lo que resaltamos, con madurez política, la que hemos demostrado desde que estamos en la función», reflexionó.

11-03-24