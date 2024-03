(Entrevista en LA DORREGO) La posición del bloque de UCR – Juntos frente a Milei: “Analizaremos tema por tema”, dijo Alejandro Zorzano

El concejal de UCR – Juntos Alejandro Zorzano destacó por LA DORREGO que desde su formación, en diciembre pasado, la nueva constitución del bloque del oficialismo se encuentra fuerte y unida.

En este sentido, destacó el rol de Romina Rozas en la presidencia para atender las distintas inquietudes que le llegan y trasladarlas al resto del bloque.

Mencionó que a diferencia de lo que pueda pensar parte de la comunidad, la labor de los concejales no se reduce solo al horario de las sesiones o reuniones de comisiones, sino que también reciben reclamos, pedidos y propuestas de los vecinos que asisten al Concejo.

Consultado sobre sus expectativas para el resto del año legislativo, Zorzano admitió que 2024 es de transición, con un nuevo gobierno.

“Se trató el presupuesto, que es muy acotado. No pudimos hacer economías de una dirección para pasarlas a otras. Lo aprobamos juntos (con el bloque de Unión por la Patria). Somos conscientes de que no habrá grandes gastos y que la oposición seguramente no tendrá la posibilidad de exigir mucho en cuanto a infraestructura”, dijo.

En relación con la posición que adoptará el oficialismo frente al presidente Javier Milei, admitió que algunas de sus decisiones “chocarán más y otras menos, como viene pasando”.

“El debate se dará de acuerdo a cada tema que se presente. Nuestra posición será analizar tema por tema. En lo que nos parezca que está totalmente fuera de lugar, seguramente tendremos un consenso con la oposición. Y lo que requiera un análisis para hacer, analizaremos si es beneficioso o no para la población”, completó.

Escuchar y ver la nota:

19-03-24