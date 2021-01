(Entrevista en LA DORREGO) Coronavirus: antes del encuentro con Kicillof, el intendente Reyes analizó las recientes medidas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunirá hoy martes a la mañana con intendentes de la Costa Atlántica para hacer un análisis de la situación epidemiológica y el impacto de las restricciones nocturnas que comenzaron a regir desde ayer. Frente al aumento de casos de covid-19 en el último par de semanas, así como frente a las imágenes de fiestas y aglomeraciones en varias zonas de la costa que se estuvieron viralizando en los últimos días, el gobierno bonaerense está persiguiendo con especial interés el cumplimiento de los protocolos y el refuerzo de los controles en los municipios turísticos bonaerenses. Por este motivo, luego de la reunión presencial con los jefes comunales, Kicillof dará una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y al ministro de Salud, Daniel Gollan.

El encuentro se realizará en Santa Clara del Mar y estarán presentes los intendentes Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Martín Yeza (Pinamar), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Cristian Cardozo (Partido de la Costa), Sebastián Ianantuony (Miramar), Alejandro Dichiara (Monte Hermoso), Raúl Reyes (Coronel Dorrego) y Jorge Paredi (Mar Chiquita), entre otros. Allí se analizará en detalle la cantidad de casos de covid-19 que surgieron en cada municipio, así como también la ocupación de camas de terapia intensiva en cada lugar y el modo en que se están aplicando los controles. “La idea es seguir de cerca la situación para dar margen a que la temporada siga su curso, pero sin descuidar la salud”, indicaron desde el entorno de Axel Kicillof.

El eje central de la reunión girará en torno a las restricciones nocturnas establecidas por decreto el viernes pasado y que comenzaron a regir desde ayer. El debate entorno a la posibilidad de un toque de queda sanitario había generado rechazo por parte de los intendentes, en particular los de Juntos por el Cambio, quienes temían que afectara el desarrollo de la temporada turística. Finalmente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en consonancia con el gobierno porteño, estableció la prohibición de “toda actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa” entre la una y las seis de la mañana en los 118 distritos que se encuentran entre las fases 3 y 4. Una decisión que no terminó afectando la libre circulación, aunque desde el gobierno bonaerense no descartan adoptar medidas más duras en el caso de que continúen aumentando los casos.

El jefe comunal hizo hincapié en la responsabilidad de cada uno y exhortó a mantener el distanciamiento y el uso de tapabocas entre otras medidas para evitar contagiarse y contagiar.

Valoró el esfuerzo de la comunidad en general y avalando lo dicho en nuestra emisora por el director del Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón, Santiago Braghero, llamó a la reflexión a aquellos que por distintos motivos “no avisan que tiene síntomas porque no quieren ser aislados y no comentan que estuvieron en reuniones sociales porque los que estuvieron con él no quieren que los pasen como contactos, o gente que es positiva, sabe que tiene que quedarse en la casa y sale igual a hacer sus cosas”.

Del mismo modo, corroboró lo manifestado por el director de Salud, Fabián Zorzano, quien dijo que la capacidad hospitalaria local sigue siendo buena.

Reyes volvió a manifestar su satisfacción con el personal sanitario, bomberos y policía que vienen desarrollando una tarea ardua desde el inicio de la pandemia y que se adecuan a la cambiante dinámica ante el avance del virus.

En otro orden, admitió que para poder mantener los servicios que presta el municipio, era indispensable el aumento del 45% en el valor de todas las tasas que avaló la totalidad del Concejo Deliberante y refrendaron los mayores contribuyentes y sobre esta actitud Reyes elogió el trabajo en conjunto de los ediles oficialistas y de la oposición que por segundo año consecutivo comprendieron el pedido del ejecutivo.

En otro tramo de la entrevista, el intendente dorreguense mencionó que esta situación sanitaria ha motivado que, por ahora, 21 empleados sobre un total de 58 no están cumpliendo su tarea y pese a ello la Dirección de Servicios redobla esfuerzos y no deja de atender su importante labor para mantener la limpieza de la ciudad.

