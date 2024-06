(Entrevista en LA DORREGO) «Caito» Matélica (DT de Villa Rosa): «Cuando nos dejan manejar la pelota, somos un equipo peligroso»

Villa Rosa, actual campeón local, tuvo un flojo desempeño en la primera rueda en la Copa de la Liga de Fútbol, pero en esta segunda parte del certamen parece haber encauzado el rumbo y marcha primero en la tabla.

El equipo albiverde viene de derrotar a SUPA y hoy domingo viajará a El Perdido para jugar con Progreso.

El director técnico de la Villa, Emanuel «Caito» Matélica, analizó el presente de su equipo en el programa La Radio está servida, que se emite por LA DORREGO.

Estas son las frases salientes:

*»Con la exigencia que estamos teniendo, la primera rueda no fue tan positiva para nosotros, porque no la pudimos pelear. Creo que arrancamos muy tarde la pretemporada, o el torneo arrancó muy pronto, una de dos. No estuvimos a la altura de la circunstancias».

*»A principios de año se habló con la dirigencia que si no se podían traer refuerzos, era importante mantener la base del plantel. La dirigencia hizo un esfuerzo grande y para lograrlo y sumar a Benjamín (Masciale)».

*»Ahora, (en la segunda rueda,) se está mostrando el equipo que quería tener uno a principios de año. Con el correr de los partidos se van viendo el juego y tenemos los puntos que nos merecemos porque fuimos superiores en los partidos que ganamos».

*SUPA: «Lo dije en su momento: es un equipo muy duro y no hay que subestimarlo. Empezamos perdiendo y, después, se nos hizo difícil porque son jugadores con experiencia. Después del empate, encontramos nuestro juego».

*»Hace tiempo que la Liga se emparejó. Antes, quizás se podía prever un resultado. Actualmente hay que preparar todos los partidos para pelearlos y jugar hasta el final».

*Progreso: «Desde que estoy al mando nos ha complicado bastante. Imagino un partido duro, trabado. La cancha de ellos es chiquita y no van a sobrar los espacios. Tenemos que estar tranquilos porque tenemos que intentar llevar el partido para nuestro lado y traernos un buen resultado».

*La principal virtud de su equipo: «Nosotros tenemos muy buena posesión de pelota. Cuando nos dejan manejar la pelota y con espacio, somos un equipo peligroso. Si el equipo rival no saca la pelota, ya es otro cantar y se ve otro partido».

Escuchá la nota:

09-06-24