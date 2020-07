En Monte Hermoso extienden la restricción del ingreso hasta el 20 de julio y flexibilizan horarios de comercios

👉En horas del mediodía, en el marco de las conferencias semanales que brinda el intendente de Monte Hermoso Alejandro Dichiara para poner al tanto a la comunidad sobre nuevos anuncios y sobre la situación local respecto a la pandemia mundial que en nuestro país alcanzará este mes su pico, se informó que la restricción de ingreso para toda persona no domiciliada se extiende hasta el lunes 20 de julio.

👉El Jefe Comunal también se refirió a nuevas flexibilizaciones en el marco de haber logrado ser uno de los municipios bonaerenses que alcanzó la Fase 5 respecto al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; entre ellas se suma a los jueves y domingo, el martes como día permitido para reuniones sociales de no más de diez personas, siempre hasta las 0 horas.

👉En cuanto a los comercios con atención al público, vuelven a su horario de 8 a 20 horas; mientras que los pubs y restaurantes podrán abrir sus puertas tambiénde jueves a domingo hasta las o horas.

👉Sobre los correos privados como Andreani, OCA u OCASA, que no tenían permitido el acceso, a partir de la semana que viene podrán hacerlo “siempre y cuando habiliten un local para que los vecinos retiren allí sus encomiendas; no se permitirá el reparto puerta a puerta” aclaró.

👉Respecto al aislamiento obligatorio que debe cumplir todo vecino, junto a su grupo familiar, que vuelva de realizar alguna consulta médica o estudio de complejidad, “a partir de ahora lo deberán cumplir aquellos que hayan estado en ciudades con casos, como Bahía Blanca o Punta Alta; no así quienes regresen de ciudades que estén en la misma fase que Monte Hermoso, como, por ejemplo, Coronel Dorrego”.

👉También aclaró que a nivel nacional se habilitó el entrenamiento de jugadores olímpicos, por lo que la montehermoseña Bárbara Dichiara, convocada por la Selección de Hockey Nacional Juvenil “Las Leoncitas” iniciará sus entrenamientos en la sintética del Polideportivo Municipal, acompañada por el preparador físico y el director técnico del Atlético Monte Hermoso.

👉Dichiara realizó estos anuncios junto al secretario de Salud, Jorge Busca, quien agradeció a la “comunidad por el esfuerzo y compromiso de estos más de cien días” y contó que hasta el momento en nuestra ciudad hubo solo “nueve casos sospechosos, todos con resultado negativo” y remarcó la importancia de la “barrera sanitaria” impuesta desde el primer día.

👉“En nuestra región ya hay más de 130 casos confirmados, de los cuales más de setenta ya están recuperados, aunque hay una gran preocupación por los contagios comunitarios en Bahía Blanca donde ya hay una alta ocupación de camas de terapia intensiva, sistema que al igual que en AMBA y en el resto del país podrían saturarse en breve” aclaró.

👉“Nosotros formamos parte de esta región y tenemos que ser conscientes, ayudar y ser responsables para no complicar aún más el sistema de salud regional” agregó.

👉Por su parte, el Intendente instó a los vecinos a evitar toda salida de la ciudad “ya que es un riesgo para todos” y recordó que en el AMBA y a nivel nacional ya hay una ocupación de camas en terapia que supera el 50%, “estamos en el peor momento de la pandemia por lo que apelo nuevamente a la responsabilidad social, cumpliendo y respetando los protocolos, siempre conscientes de que a pesar de llevar más de cien días sin un contagio, no estamos exceptuados de que suceda”.