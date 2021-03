En concurrida asamblea, Daniel Civardi fue ratificado como presidente de la Peña Nativista

Daniel Civardi fue elegido nuevamente para un nuevo período como presidente de la Peña Nativista de nuestra ciudad.

Fue en el transcurso de una nutrida asamblea, que se realizó anoche en la sede de la entidad.

Martín Oviedo lo acompañará como presidente, Josefina Peñalva como tesorera y Andrea Castro como secretaria.

“Gracias a todos por la compañía, el trabajo y el respeto en todos los años que hemos transcurrido. También por la memoria de los amigos y grandes hombres que hoy no están con nosotros, pero sé que anoche anduvieron una vez más en la Peña”, reflexionó Civardi.

“En cuanto al futuro, no imaginé seguir en este puesto. Ustedes volvieron a confiar en mí persona y seguro empezaremos a construirlo con todos todos que estaban (importantísimo), los que entraron nuevos y los que se sigan sumando”, añadió.

“Fue una noche muy, muy especial. La verdad que, como el contador Chalde, mucho me sorprendí por la gran cantidad de personas. Eso significa que a todos nos sigue interesando el futuro de nuestra Peña. Me hubiese encantado hacer una comisión de 40 personas, para que todos estén en ella, pero en realidad será un trabajo de este presidente demostrarle e integrarlos a trabajar, compartir y disfrutar de los próximos proyectos, cenas, destrezas, en fin, de todo lo poco o mucho que se pueda hacer. No más palabras. GRACIAS, GRACIAS,GRACIAS”, completó. (24-03-21).