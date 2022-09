Emoción y buena música en el acto por el Día del Inmigrante

Por Gustavo Blázquez / Prensa MCD

El intendente Raúl Reyes presidió ayer domingo el acto que por el Día del Inmigrante se realizó en el Centro Cultural Municipal ante mucho público.

Estuvieron presentes autoridades y representantes de instituciones. En la ocasión y representando a la colectividad Siria, habló Haydée Jalif.

Entre otros conceptos, dijo: «Este es un día de fiesta para los que apoyamos este fenómeno mágico de la inmigración, de la integración, del trabajo mancomunado para hacer una Argentina más grande. Los inmigrantes sirios y libaneses llegaron a nuestras tierras desde fines del siglo XIX, en diferentes determinadas primero por la intolerancia religiosa, luego la situación económica. Pero cualquier fuera la razón que motivara el doloroso camino del desarraigo, con el tiempo se hizo carne en ellos que lo árabe era por encima de todo una cultura que sobrepasaba temas de idiomas, credos o razas. La comunión con el nuevo país y su gente fue rápida y total»

Luego, añadió:»No pudo menos que emocionarme grandemente cuando pienso en aquellos hombres y mujeres, que no saben leer ni escribir en español, con sus retinas llenas de escenas de matanzas, poseídos todavía con un miedo cerval que los hace no querer identificarse, obligados a salir con sus cajitas llenas de chucherías, único medio que los separa del hambre. Caminantes infatigables, se dedican primero al comercio ambulante, que convierten luego en negocio fijo mediante el almacén de ramos generales y unos cuántos llegan a las ciudades, a transformarlos en comercios mayoristas. Me atrevo a decir que revolucionaron el comercio. Aquella primera corriente migratoria tenía un ansia visceral de paz y libertad que le proporcionaba este país nuestro, por eso aprendieron a quererlo de una vez y para siempre·.

«La historia -dijo- suele registrar a solo los que triunfan. Muchos de aquellos inmigrantes (afortunadamente) triunfaron y hoy sus descendientes con importantes hombres de negocios, profesionales, políticos. Pero como sucede siempre, hubo también muchísimos que quedaron en el camino, simples peones, obreros de ingenios, para ellos también va mi recuerdo emocionado porque contribuyeron en su medida a hacer grande este país. El inmigrante es el que lucha para poder vivir, siente el dolor de haber tenido que dejar la tierra, sus hijos conocen el desarraigo a través de cuentos, música y tradiciones», completó.

La velada culminó con la presentación de Eduardo Cortínez y Constanza Cepedano, que ofrecieron un excelente espectáculo musical que mereció el cerrado aplauso de los presentes. (05-09-22).