Elisa Carrió, contra el gobierno de Javier Milei: “Estamos frente al mayor ataque contra la clase media”

Elisa Carrió volvió a criticar al gobierno de Javier Milei por su política de ajuste económico, advirtió por el impacto que puede tener en la sociedad y señaló que tal vez no haya una salida a la recesión.

«Pienso que estamos frente al mayor ataque a las clases medias y ésta es la identidad argentina. Yo en la historia no vi este ataque», señaló en diálogo con radio Mitre.

La fundadora de la Coalición Cívica contó que también vivió otros programas de ajustes en la historia reciente del país como el plan económico implementado por Luis Machinea durante el gobierno de la Alianza, que terminó en una recesión y sin poder salir de ella.

«Estos enormes ajustes y un alto nivel de impuestos no llevan a la salida de Argentina si no hay un programa de crecimiento con las pymes», agregó.

Carrió sostuvo que está registrando una caída de ventas, junto con una falta de creación de empleo formal y señaló que se está fomentando la contratación en negro.

«Hay gente que no puede trabajar, o que no va a conseguir trabajo y hablo de trabajos calificados, gente que ha trabajado en Mercado Libre, nuevas tecnologías. La inversión no aparece porque este Gobierno no da credibilidad», sentenció.

Además, recordó la recomendación del Fondo Monetario Internacional al Ejecutivo. «Para que el FMI te diga ‘ocúpese de los vulnerables’, es que estamos de la cabeza», sentenció.

No es la primera vez que Carrió cuestiona duramente al Gobierno de Milei por las políticas que está llevando adelante.

En febrero, la líder de la Coalición Cívica apuntó contra el Presidente por su ideología política y lo calificó de «anarcocapitalista convencido».

La exdiputada nacional también rechazó la postulación de Milei de Ariel Lijo para ser juez de la Corte Suprema de Justicia y pidió una auditoría a través de dos presentaciones ante el Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación, advirtiendo por los «severos cuestionamientos públicos» a su ética e independencia.

Los textos, presentados junto al presidente del bloque de diputados de su partido, Juan Manuel López, cuestionan la iniciativa del Gobierno para que Lijo sea parte del máximo tribunal del país.

«Deben proponerse a personas con aptitudes morales, idoneidad técnica y jurídica, con una trayectoria que demuestre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función», señalan las presentación. (Clarín). (09-04-24).