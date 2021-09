Elegir no es lo mismo que votar

Por Carlos Madera Murgui / Nota de opinión publicada en http://testigosdeprivilegio.blogspot.com/

El domingo que viene deberemos elegir en el sistema más sano y vigoroso el marco que queremos para vivir de acuerdo a nuestros ideales, claro está, con el esfuerzo, proyecto, recurso e idea de cada uno, que piensa cómo construir y transcurrir su existencia. No todos tienen las mismas posibilidades y está en el sistema democrático y con sus formas de gobierno tratar de nivelar oportunidades en casi todos los aspectos de la vida de los habitantes de un país. Use la palabra elegir, porque no es lo mismo que votar. Es más que una obligación democrática, y también y fundamentalmente un derecho, carísimo a muchas generaciones de argentinos. En lo local y regional,( como nos gusta y nos ocupamos), el tema adquirió especial relevancia por lo que hay en juego en los dirigentes y su futuro, con personalismos , (que siempre existieron y se resaltan), y que últimamente se han profundizado, con iliquidez de otros debates que los diferencien, así que habrá que esperar a la definitiva, la de noviembre para profundizar, ya sin internas y escuchar conceptos más ponderados. Las internas en los partidos mayoritarios, principalmente en el PJ, parecen concentrar la mayor atención, aunque la aparición de un nuevo gajo del peronismo en la órbita del armado provincial de Florencio Randazzo, con nómina local abre un interrogante, junto a otra opción, que se verá en el conteo del domingo después de las 18. El liderazgo de Osvaldo Barcelona, en el FDT es uno de esos futuros por verse, con el marcado apoyo del arco oficial seccional y provincial, puesto de manifiesto hace pocos días en Dorrego, y hablo puntualmente porque es evidente y público la adhesión o no al exconcejal, como elemento medular de la incompatibilidad entre ambos bandos, sin desmerecer la candidatura de Jorge Bernaule en la Lista 2. Pero también en menor medida y en factor de importancia política el devenir de Alicia Jalle, que lidera la lista opositora, que con más o menos nombres casi parecidos rememora la contienda intestina de los últimos años. En un intento cuasi vecinalista, con boleta corta, con intenciones muy claras, a juzgar por su propias promociones de campaña, y tal cual se había deslizado primitivamente desde este espacio radial y sin otro modo aparente de conciliar diferencias, (que no parece lo buscado), irán a una interna que dejará herido al partido por sobre sus dirigentes, y no ajeno al derrotero histórico del justicialismo vernáculo, aunque aparece como la única solución democrática posible. Con menos importancia por volumen político asoma en símiles expectativas el Pro de Ariel Rodriguez, emergiendo en funciones de concejal como experiencia, salvo aquel liderazgo de Union-Pro, como fuerza o grupo nuevo, y teniendo dentro de su lista a Perez Balade, como único con anterior actuación, en aquella magra elección a diputado por Rodriguez Saa. Las especulaciones, a la luz de más información oficial, ponen al Pro, lejos de la comodidad del cuarto puesto de siempre desde el inicio del noviazgo en Cambiemos distrital con el radicalismo y ahora tendrán que ir por un piso para tener un puesto por minoría, que está por verse. Los que pierdan de acuerdo a los repartos y por lo dicho, quedan diezmados en lo inmediato. Otro escenario dicotómico brota como novedad en la UCR, en un resurgir, pareciera, de pertenencia, al enfrentar al Pro( esto no cuenta a nivel local), en los niveles seccionales y provinciales. La última elección interna con el Macrismo marcó una derrota estrepitosa de la UCR. Pasó mucha agua bajo el puente, (gobiernos mediante), y el radicalismo con la figura del médico Manes, se anima a soñar incluso a dos años vista, nacionalizando el liderazgo, antes de una diputación, sin haber arrancado aún y por porotos más importantes, aunque la verdad la marque el domingo venidero, donde se sabrá, más allá de los legítimos y ensalzados optimismos, que tiene cada uno. En lo local, la tranquilidad del caballo del comisario, con la intendencia y los consejos en la mano, con la emergencia de una nueva figura en la persona de Alejandro Zorzano, encabezando la oferta, con apellido pesado, en lo político lugareño, sin cambiar la estrategia de los últimos años, donde tan mal no les ha ido. Las encuestas , esas no científicas, y que nadie encarga ni paga, ( dicho al pasar, solo diez personas contestan , de 250 intentos telefónicos) retomo, la encuesta ,la que se mide en la peluquería, en la cola del banco, en el club, en la verdulería ,en el bar o entre amigos, se ve diezmada por una campaña , orquestada por los medios de destrucción, pero también por una porción( minoritaria cierto), de la propia política, la que decide, que no cesa en la búsqueda del todo vale, desacreditando incluso la democracia, con pueriles negacionismos, cuya comprobación está a la mano de cualquier distraído, en una subestimación mayúscula hacia el pueblo, que no se equivoca, incluso cuando ellos mismos son elegidos, basandosé siempre lo que cree o lo que le conviene, buscando su bienestar y el de los cercanos. Para eso hemos luchado, por el derecho que nos asiste. Nos encontraremos el domingo, todavía con todo el cuidado por la peste, eligiendo y renovando esperanzas. (10-09-21).