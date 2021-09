Día Mundial para la Prevención del Suicidio: clarificadora descripción del Servicio de Salud Mental del Hospital dorreguense

Desde el Servicio de Salud Mental del Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón consideraron esta mañana que “El Día Mundial para la Prevención del Suicidio es una oportunidad para crear conciencia sobre el suicidio y promover la acción a través de medios probados para reducir el número de suicidios e intentos de suicidio”.

El lema elegido por la Asociación Internacional de Prevención de Suicidio, para este año es: “Crear esperanza a través de la acción” . Es un recordatorio de que existe una alternativa al suicidio. Nuestras acciones, no importa cuán grandes o pequeñas sean, puedan brindar esperanza a quienes están luchando. A menudo es posible prevenir el suicidio y usted es un actor clave en su prevención. A través de la acción, puede marcar la diferencia para alguien en sus momentos más oscuros: como miembro de la sociedad, como padre, como amigo, como colega o como vecino. Todos podemos desempeñar un papel en el apoyo a las personas que experimentan una crisis suicida o las que están en duelo por suicidio.

Todos podemos hacer algo para vivir en un mundo donde se reconoce el suicidio y podemos hacer algo para ayudar a prevenirlo. Todos podemos desempeñar un papel, por pequeño que sea. Podemos acercarnos y preguntarle a alguien, no es necesario que les diga qué hacer o qué soluciones tienen, pero simplemente hacer el tiempo y el espacio para escuchar a alguien acerca de sus experiencias de angustia o pensamientos suicidas puede ayudar. Una pequeña charla puede salvar vidas y crear un sentido de conexión y esperanza en alguien que puede estar luchando. Puede ayudar a darle esperanza a alguien demostrando que le importa.

El estigma es una barrera importante para la búsqueda de ayuda. Cambiar la narrativa en torno al suicidio mediante la promoción de la esperanza puede crear una sociedad más compasiva en la que los necesitados se sientan más cómodos al buscar ayuda.

Por eso nos parece importante tener presente que existen MITOS en relación al suicidio que tienden a generar confusión y que son criterios equivocados que entorpecen la prevención. Es necesario difundirlos para que sean erradicados y para que la población tenga más recursos con los cuales acompañar a los individuos en riesgo y así, se faciliten las acciones preventivas. Algunos de esos mitos son:

1. Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. “El que se quiere matar no lo dice” o “el que lo dice no lo hace”

FALSO

Quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo así ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y desesperanza y pueden considerar que carecen de otra opción.

2. La mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin advertencia previa.

FALSO

La mayoría de los suicidios han ido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Desde luego, algunos suicidios se cometen si advertencia previa. Pero es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presente.

3. El suicida quiere morir.

FALSO

Por el contrario la persona con idea suicida está en una posición ambivalente, es decir, desea morir si su vida continúa de la misma manera y desea vivir si se produjeran pequeños cambios en ella. Si se diagnostica oportunamente esta ambivalencia, se puede inclinar la balanza hacia la opción de la vida.

No quieren morir sino dejar de vivir de la manera que lo están haciendo. El acceso al apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio.

4. Quien haya sido suicida alguna vez, nunca dejará de serlo.

FALSO

El mayor riesgo de suicidio suele ser de corto plazo y específico según la situación. Aunque los pensamientos suicidas pueden regresar, no son permanentes, y quien haya tenido pensamientos e intentos suicidas puede llevar después una larga vida.

5. Solo las personas con trastornos mentales son suicidas.

FALSO

El comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental. Muchas personas que viven con trastornos mentales no son afectadas por el comportamiento suicida, y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental.

6. Hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo.

FALSO

Dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar. En lugar de fomentar el comportamiento suicida, hablar abiertamente puede dar a una persona otras opciones o tiempo para reflexionar sobre su decisión, previniendo así el suicidio.

Entonces… que podemos hacer si detectamos señales de alerta en alguien cercano

• Valora la situación seriamente.

• Habla claro y abiertamente sobre el suicidio.

• Exprésale tu preocupación.

• Mostrate dispuesto a escuchar. Deja que la persona hable de sus sentimientos.

• Acepta sus sentimientos, no los juzgues. No cuestiones si el suicidio es correcto o no. No des sermones sobre el valor de la vida.

• Acercate y mostrale que estas disponible. Demostrale interés y ofrécele tu apoyo.

• Tranquilizá a la persona

• NO DESAFIES A QUE LO HAGA

• No te muestres espantado/a. Eso solo pondrá distancia entre ustedes.

• No le prometas confidencialidad. Busca ayuda entre sus familiares o personas allegadas.

• Explícale que hay alternativas disponibles, que las crisis son transitorias, pero no des consejos fáciles.

• No lo/la dejes solo/a

• Retira o controla todos los elementos que puedan suponer un riesgo.

• Acompañalo/la a pedir ayuda profesional: acompañalo/la a la guardia del Hospital para que reciba la atención correspondiente.

Le recordamos a la comunidad que Hospital Municipal cuenta con una guardia de profesionales de la Salud Mental que intervienen en estas situaciones, brindando contención, orientación y atención a pacientes y familiares. (10-09-21).