Elecciones 2023: a pesar de que aumentó el cupo femenino, aún no se logró la paridad de género en Provincia de Buenos Aires

Nota escrita por Belén Bartoli en El Destape

La provincia más poblada de la Argentina continúa marcando el horizonte en relación a la Ley Provincial N°14.848, de “Participación Política Equitativa entre Géneros”. Si bien el ansiado 50-50 aún no se logró, elección a elección la cantidad de espacios que ocupan las mujeres va en aumento. Mientras en la Legislatura bonaerense la cifra de mujeres en las bancas supera el 45%, en los cargos a las intendencias el camino a transitar será mucho más lento y complejo. Actualmente, solo cuatro mujeres de Unión por la Patria (UP) son intendentas en las 135 ciudades; un amargo 2,96%.

De cara a las elecciones 2023 que se aproximan, la representación femenina por parte del oficialismo solo estará en 23 de los 135 distritos bonaerenses (17%), e incluso en dos ciudades irán a internas por lo que habrá más de una dirigente encabezando la lista local. En tres ciudades las intendentas irán por la reelección: Marisa Fassi en Cañuelas, Blanca Cantero en Presidente Perón, y Mayra Mendoza en Quilmes. Habrá Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con más de una candidata en 9 de Julio y Balcarce. En la primera ciudad competirán María Elena Defunchio y Nancy Grizutti; y en la segunda estarán Maria Sol Di Gerónimo y Cristina Carrasco.

Por otra parte, serán precandidatas a intendenta Malena Galmarini (Tigre), Paula Lambertini (La Plata), Mariana Vázquez Acatto (Capitán Sarmiento), Patricia “Colo” Cubría (La Matanza), Milagros Moya (Lobos), Maria Celia Gianini (Carlos Tejedor) y Constanza María Alonso (Chivilcoy). También, Silvia Lugano en General Arenales, Marīa Sol Fernández (General Villegas), Valeria Arata (Junín), Leticia Badino (Trenque Lauquen), Lorena Silva (Lezama), Mirta Piñón (Monte), María Lamarche (Rauch), María Alicia Calle (Coronel Dorrego), Susana López (Patagones) y Susana Velázquez (Villarino).

En diálogo con El Destape, Paula Lambertini, la única precandidata mujer de los cinco nombres para dirimir la PASO a la intendencia en La Plata, se refirió dicha disparidad: “La Plata siempre fue vanguardia de transformaciones políticas, de hecho la primera presidenta electa fue Cristina Fernández y es platense”. Y agregó: “En este tiempo histórico las mujeres tenemos mejor capacidad de trabajo en un sin fin de ámbitos sociales: y la política tiene que mirar la sociedad para poder nutrirse de esa energía”.

Por su parte, Sol Di Gerónimo, candidata a intendenta de UP en Balcarce, detalló lo inusual que era hasta hace unos años que una mujer dispute la intendencia: “En mi caso, de ganar sería la primera mujer en gobernar en Balcarce – ciudad que tiene 147 años de vida -, sería histórico”. “Recién en 2017 comenzaron a postularse mujeres candidatas a la intendencia, fue la primera vez, nunca había ocurrido”. Respecto de su campaña local remarcó: “Tengo muy buena recepción con la gente, en los barrios tengo una vida social muy amplia, lo que hace que la gente me conozca, me acompañe y me de fuerzas para seguir”.

Mientras que la precandidata a intendenta de Capitán Sarmiento, Mariana Vázquez Acatto, explicó a este medio: “La paridad de género no se debate en lo que respecta a integraciones de listas, pero sí creo que la definición de los armados y lo que se conoce como ‘la rosca’ son espacios que continúan siendo de los hombres, entonces terminan siendo ellos los que deciden quiénes y en qué lugares vamos a estar, salvo algunas excepciones”.

En este contexto, Vázquez Acatto aclaró: “Encontré un espacio en el que me siento comprendida, una organización que conduce también una mujer: Cristina Álvarez Rodríguez. Me propuso ser parte de La Corriente y sin ese apoyo y confianza tampoco hubiera sido posible estar hoy encabezando una lista, que representa un proyecto político nuevo en nuestra ciudad. Una alternativa diferente para el peronismo de Capitán Sarmiento”.

Respecto de cómo hacer para que haya más mujeres candidatas en cargos ejecutivos, la dirigente manifestó que “debe haber más organización, más planificación, más formación y coraje». Y sumó: «Debemos partir de saber que nadie va a preguntarnos si queremos, ni nos van a invitar o consultar. Tenemos que ser protagonistas, ir a dar las discusiones, abrir las puertas a pesar de las resistencias, convencidas de que somos capaces”.

Legislatura bonaerense y concejalías

Un informe del Ministerio del Interior a través de la subsecretaría de Asuntos Políticos detalla el impacto de la paridad de género en la Legislatura provincial. En 2017, en el caso de las diputadas electas, ingresó casi el doble de mujeres que en 2015. Por el lado de las senadoras, hubo un crecimiento más moderado ingresando un 28,6% más de mujeres que en el 2015.

Para las elecciones de 2019 se aumentaron casi 10 puntos en cada Cámara. Pasó de 37% en 2017 a 48% de diputadas en el 2019, y el Senado fue en sintonía. De un 33% de senadoras en 2017 se pasó a un 43% en 2019.

En el estado Provincial, de los 18 cargos actuales en el gabinete de Axel Kicillof, solo 5 están bajo el mando de mujeres, es decir, el 27,78%. ¿Qué sucede en los Concejos Deliberantes? Según el mismo informe, “luego de las elecciones de 2019, todas las secciones electorales, a excepción de la séptima (tiene un 42%), supera el 45% de concejalas”. (El Destape). (05-08-23).