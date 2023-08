(Con audio) Femicidio de Natalí en Oriente: «Esperamos una perpetua»

Como informó LA DORREGO, los días 7, 8 y 9 de agosto se desarrollará el juicio por jurados para analizar la conducta de Sebastián Calvo, acusado del femicidio de Natalí Rodríguez ocurrido en la localidad de Oriente.

Según la causa investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°5 de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego, el hecho se produjo el 15 de marzo de 2022 en el interior de la vivienda ubicada en calle Mitre al 400 de esa localidad, donde Calvo – ex pareja de la víctima- le habría causado la muerte a la mujer al estrangularla de manera violenta por compresión directa.

Calvo llega a juicio acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género.

El juez técnico será Eduardo d´Empaire, integrante del Tribunal en lo Criminal N 3, y se desarrollará en la sala de audiencias del quinto piso del Palacio de Tribunales, ubicado en Estomba 34 de Bahía Blanca.

«La defensa apunta a demostrar que fue una emoción violenta y no un femilicidio, cuando, en realidad, si bien es verdad que no hubo violencia ni amenazas físicas, no lo consideramos así. Hay evidencia de que hubo una premeditación», destacó Claudia Mammeo, prima de Natalí, en una entrevista con Telefe Noticias.

A continuación, el audio:

05-08-23