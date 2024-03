El WhatsApp de los vecinos: nuevo reclamo por la falta de transporte público entre El Perdido y Dorrego

Un vecino de El Perdido manifestó su preocupación en los habitantes de la vecina localidad por la Falta de transporte público para trasladarse a Coronel Dorrego.

No es el primer reclamo en este sentido: en otras ocasiones, por distintas vías, pobladores guisasolenses habían hecho similar perdido.

«Hay gente que no tiene vehículos: jubilados que deben cobrar sus haberes mensuales por falta de un cajero automático, trámites por recetas médicas que deben ser gestionadas con su médico de cabecera, atención en hospital municipal, entre otros», según expresa el mensaje enviado al WhatsApp de LA DORREGO.

Un antecedente

Durante la gestión de Raúl Reyes como intendente, una vecina de El Perdido había solicitado el jefe comunal una «urgente solución» a la falta de transporte público en la localidad.

Se trata de Candela Lagos, quien había publicado su inquietud en el Facebook de su esposo Jorge Moyano y había pedido que también se difundiera en LA DORREGO.

«No dejo de pensar que hace meses que no tenemos transporte en el pueblo. Cuando se habló de un transporte alternativo para El Perdido, allá por el 2015, no nos escucharon, argumentando que había combi, hasta que un día nos quedamos directamente sin combi. Hicimos una carta, no nos escucharon, se dijo, entre otras cosas, que acá había cajero, que hay escuela secundaria. etc etc», escribió.

«Se quiso declarar por medio del Concejo Deliberante la emergencia de transporte, no nos escucharon. Y acá seguimos sin transporte. Yo quiero que el señor intendente busque urgente una solución. ¡No puede ser que 20 kilómetros modifiquen la vida de una comunidad! ¿O me equivoco?.

«Tan difícil es cuando ves que se gasta tanta plata en pagar remis y en tantas cosas menos importantes. ¿Hay egoísmo, hay conformismo o hay desinterés? No entiendo si podrían poner un trasporte municipal hasta que alguien licite el mismo. Tan difícil es si no se gestionan estas cosas por dios me quiero morir!!! Esto tendría que estar resuelto hace rato y no poner obstáculo. Estamos en el 2019 señores, así poco a poco estamos perdiendo derechos como ciudadanos y si lo tengo que decir mil veces mil veces lo diré, (porque) no es un beneficio para mí es un beneficio para todos los vecinos de El Perdido», concluye el escrito de Candela. (20-03-24).