El WhatsApp de los vecinos: “Matan palomas y pajaritos por diversión”

Una vecina envió esta tarde algunas fotos al WhatsApp de LA DORREGO (2921 493674) con el siguiente texto:

“Vivo en calle España y estoy muy indignada al ver a un grupito de 5 chicos en bicicleta tirando con la gomera con la única diversión de matar a las palomas y a los pajaritos que estaban arriba de los árboles”.

“Cuando les dije que no lo hicieran, me faltaron el respeto y se rieron. Además, en la bici tenían unos baldecitos donde llevaban las aves muertas como si fueran trofeos. Es muy triste ver tanta maldad en pequeños. Ojalá las familias de estos nenes se enteren lo que hacen para que no vuelva a ocurrir”.