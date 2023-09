El radicalismo juega a desmarcarse del PRO: alquileres, el debate que detonó nuevas internas

NOTA ESCRITA POR MARCOS GIORGETTI EN DATA CLAVE

Juntos por el Cambio aún vive el cimbronazo de los resultados de las PASO. La interna política que sostuvo durante largos meses la división entre los que se inclinaron en la figura de Horacrio Rodriguez Larreta o Patricia Bullrich mutó ahora entre los que buscan diferenciarse para lo que puede venir.

En ese juego, un sector del radicalismo quiere sostener su autonomía y el lugar en donde comenzó ese proceso es el parlamento. El debate por la Ley de Alquileres sumó en el Senado el tratamiento de otras iniciativas: alquileres temporarios y créditos UVA. Ambas dos, tienen el rechazo del PRO, pero el bloque UCR mantiene canales abiertos de negociación con las principales figuras del oficialismo.

Un desaire sumó mal humor en las huestes radicales. La reacción de Bullrich al proyecto que logró consensuar la radical Mariana Juri por alquileres temporarios no cayó bien. La senadora mendocina había sido indicada por JxC como la vocera del tema pero la candidata a presidenta a las pocas horas rechazó la firma del dictamen.

A esto, se suman negociaciones por Alquileres y Créditos UVA que deberían haber firmado dictamen esta semana que se fue pero no llegaron a cerrar la letra chica. Lo cierto, es que entraron en un cuarto intermedio en busca de conciliar y redoblar esfuerzos para un consenso que incluya oficialismo y sectores de la oposición. Por lo bajo, el Frente de Todos está dispuesto a dejar 2 años en los formatos de alquileres pero con actualización semestrales y una cláusula de indexación definitiva. Fuentes parlamentarias del oficialismo aseguran que hay un canal de dialogo abierto con el radicalismo o una parte para considerar cambios a lo que votó Diputados. El PRO no esta en esa mesa.

Por otro lado, partes del radicalismo garantizan que la firma que pusieron en el dictamen de alquileres temporarios será respetado en el recinto. Con cierta incomodidad, y hasta enojo, pretenden dejar en claro que la conducción del bloque UCR no es de los que encabezan las listas de Juntos por el Cambio. En este caso, Patricia Bullrich es la candidata pero no la jefa.

Los temas que dividen en Diputados y la reflexión de Manes

Esta última semana un radical que desde las PASO habló poco, el diputado nacional Facundo Manes hizo un gesto habilitando el tratamiento de un proyecto que reclama el oficialismo en la Cámara baja. El plan de ciencia y tecnología 2023, ante el rechazo del resto de Juntos por el Cambio, el neurocirujano y la diputada nacional Danya Tavela de Evolución Radical fueron los únicos dos que acompañaron y se desmarcaron.

Manes hizo un fuerte discurso cargado de mensajes para su propia tropa. “No puede ser que se escuche de uno o de otro lado en momentos particulares ‘este no es el momento oportuno’, ¿cuándo es el momento? hay que terminar con las pavadas, no entré a la política con un costo personal enorme para partidizar todo”, se quejó mientras señalaba la importancia de aprobar el proyecto que vino con unanimidad desde el Senado.

En la catarsis, pasó de largo una reflexión que incluyó el estado actual de su partido y lo que se viene: “Los que no saben de donde vienen no saben a dónde van, nosotros con la diputada Tavela venimos de Yrigoyen, Alvear, Frondizi, Illia y Alfonsin y vamos a algo nuevos, los partidos que no se renuevan no están condenados a vivir eternamente”.

La misma diputada Tavela se desmarcó en otro tema y todo su bloque Evolución amaga con ser la llave para aprobar la creación de nuevas universidades, un paquete de 8 leyes que el oficialismo quiere tratar desde el año pasado. La estrategia se repite en Diputados y Senado, la UCR y sus recelos con el PRO pueden ser clave en los meses finales del gobierno del Frente de Todos. (11-09-23).