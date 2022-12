El proyecto de Ley Johanna obtuvo media sanción

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de Ley Johanna, una iniciativa legislativa que viene a dar derechos a las personas con capacidad de gestar y las familias que atraviesan por una muerte perinatal.

Belén Berrueco, referente de la Agrupación “Eva Perón” de Lanús e integrante del colectivo que impulsa la norma, dijo que “el proyecto también busca dotar de herramientas a los trabajadores y trabajadoras de la salud” para que puedan acompañar todo el proceso.

Luego, puntualizó: “Lo que establece el proyecto es que las personas que atraviesan por una muerte perinatal puedan ser internadas en otros servicios, por fuera del área de maternidad”.

Y destacó: “Pedimos que eso no sucedan más y que también haya un seguimiento psicólogos para acompañar todo el proceso: Cuando reciben la noticia, el parto, y el después”.

Por otra parte, agregó que otras de las cosas que se piden es que las familias tengan el “derecho a saber cuáles fueron las causas del deceso, si así lo desean”. Y señaló que también se estipula que la persona gestante “pueda elegir cómo parir, si su vida no corre peligro”.

“Eso hoy no sucede. Pero se debe contemplar que no todas las mujeres están en condiciones de enfrentar un parto vaginal de un niño sin vida, pese a que el parto vaginal tiene más rápida recuperación”, aclaró.

Finalmente, Berrueco recordó: “Fue muy emocionante la sesión. Hablaron legisladores que en primera persona pudieron contar y compartir, desde su experiencia, porque es importante legislar sobre esto. Y como nos pasa en los conversatorios y lugares a los que nos invitan siempre aparece alguien que nos cuenta que lo vivió… Y lamentablemente una de las cosas que vemos es que siempre son las mismas vivencias, no importa el tiempo de diferencia que haya entre los relatos. Y de esto no se habla. Y las familias se llevan el dolor en silencio y con culpa”.

“Lo que pedimos no son derechos adquiridos porque no están legislados y queda a discreción del sistema de salud. Se requiere que el Estado garantice derechos y capacite a los efectores del sistema de salud para que al dolor no se le sume más dolor. Y para ello nos queda un desafío enorme, el Senado” cerró. (Fuente Ecos de mi Ciudad). (02-12-22).