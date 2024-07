¿El montehermeño Baltasar Rodríguez jugará con Cristiano Ronaldo?

Racing se prepara para el retorno de la Liga Profesional luego de la Copa América y, en medio de su pretemporada invernal, espera por una posible oferta desde Arabia Saudita por Baltasar Rodríguez, una de las mayores promesas que surgió del Tita Mattiussi.

Nada menos que el equipo donde milita Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, está interesado en contratar al futbolista surgido de La Academia. Aunque todavía no hubo nada formal, se espera que envíen una oferta que se elevaría a los 15 millones de dólares, aunque es menos que el valor de la cláusula de Rodríguez: 22 millones.

El volante ofensivo de 20 años renovó su contrato con Racing a fines de 2023 con una extensión hasta diciembre de 2027. Es parte importante del conjunto de Gustavo Costas, pero no imprescindible, en la rotación del equipo muchas veces se quedó afuera. Con la partida de Leonel Miranda del club, se achica más la competencia y Baltasar podría tener incluso más minutos.

Los números de «Balta» en la Academia Rodríguez

Debutó en 2023 y disputó 46 partidos con la camiseta celeste y blanca. Marcó seis goles y brindó tres asistencias. Jugó tanto la Copa Libertadores del año pasado como la Sudamericana de este año, aunque no pudo anotar en ninguna de las dos competencias.

Baltasar Rodríguez se quedó afuera de la lista para los Juegos Olímpicos

El volante de Racing jugó el Preolímpico con la selección de Javier Mascherano, tuvo buenos momentos ingresando desde el banco de suplentes y en los seis encuentros que disputó le marcó un gol a Uruguay en el empate 3-3.

Sin embargo, Mascherano no volvió a convocarlo después del Preolímpico y decidió que no forme parte de la lista de los futbolistas Sub 23 que irán a la cita olímpica en París. (Fuente TyC Sports). (07-07-24).