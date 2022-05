El dorreguense Ramiro Dailoff tuvo un auspicioso debut europeo con el karting

El dorreguense Ramiro Dailoff debutó en España, dejando muy buenas sensaciones tras correr 2 finales este fin de semana. Lo hizo en el Kartódromo Internacional de Chivas, ubicado en la Provincia de Valencia, con un equipo Argentino, liderado por el marplatense Agustín Tacconi.

El “Rama” Dailoff logró lo que fue a buscar a España, cuando decidió junto a su familia que el ir a probar suerte al viejo continente, no sería en vano. Ramiro, fue con intenciones de trabajar en un emprendimiento familiar, pero su objetivo era direccionar los caminos para estar dentro del ambiente del automovilismo en el cual se destaca. “El contacto me lo hizo Charo Sobles con Agustín Tacconi, es un equipo Argentino que vino a radicarse a España. Nos pusimos de acuerdo en algunos aspectos y prácticamente me cedió motor y chasis. Estoy muy agradecido por lo que hicieron”, comentaba a este medio el Ex Campeón de nuestro karting zonal.

Dailoff aprovechó cada salida a pista para conocer el Kartódromo Ricardo Tormo, quedando siempre entre los primeros doce, en condición de piso seco. Durante la clasificación todo cambió debido a que la lluvia se hizo presente: “no teníamos gomas de lluvia, asique no tuve otra opción que ir buscar las que iban tirando los equipos. Sabíamos que el funcionamiento no sería el correcto, pero no soy de resignarme tan fácilmente” relataba Rama. Al finalizar la clasificación quedó en el puesto 13, de 18 kartistas.

En la primer final avanzó dos posiciones y llegó en el décimo primer lugar. En la segunda final comentó: “se acercó Dani Borgonia, otro argentino, y dijo que utilizará su motor para la carrera final. También estoy muy agradecido a él por ponerse a disposición”. Ramiro hizo una excelente carrera a base de buenas maniobras y una mejora en el motor que le prestó Borgonia, a partir de lo cual, logró completarla y llegar en el puesto siete, haciendo ya el punta pie inicial de su carrera deportiva, al menos por ahora, en España. (Canal 7 de Bahía Blanca). (02-05-22).