El alambrado de la polémica en Marisol: Hidráulica hizo mediciones en el Quequén Salado

Según contó el intendente de Coronel Dorrego a La Voz del Pueblo el intendente Raúl Reyes, en la mañana de este lunes personal técnico de la dirección provincial de Hidráulica llegó hasta el balneario Marisol para observar y tomar mediciones en la zona de Elvimar, recientemente alambrada por propietarios de lotes que dan sobre el tramo final del Río Quequén Salado, metros antes de su desembocadura.

Durante el trabajo que realizaron estuvieron acompañados por autoridades municipales como el delegado de Marisol, Rulo Bonini; Damián Colón y Leopoldo Vega –de Obras Públicas y del área legal- junto a vecinos que también se acercaron.

“Vinieron a raíz de la denuncia del municipio ante la Autoridad del Agua e Hidráulica a constatar lo que denunciamos para tomar medidas, ver todo el lugar, entender la dinámica que allí existe; porque el río no es estático a veces avanza sobre el continente -a veces retrocede- también influyen los vientos, las mareas y las sudestadas”, explicó Reyes.

«Ahora estamos a la espera que se concrete el informe, y el departamento de legales de este organismo tendrá que emitir una opinión”, apuntó el mandatario.

No obstante, Reyes, señaló que “la situación no ha variado, el alambre continua y la preocupación de todos nosotros tampoco por saber bien qué es lo que se puede -y no- se puede hacer”.

El mandatario afirmó que “queremos ejercer todos los derechos que nos correspondan, resguardar todos los de la comunidad, y por supuesto los de la provincia también”.

En todo momento el jefe comunal se mostró abierto a “ceder alguna calle” si correspondiera; pero sostuvo que continuarán intercediendo para “ejercer nuestros derechos y respetando los de los demás”.

De hecho dijo que le sorprendió la actitud de los propietarios al momento de obstruir el acceso y el paso con los alambrados.

Recordamos que el municipio presentó un recurso de amparo ante la justicia para intentar detener la colocación del alambrado, obra que finalmente no fue detenida.

En tanto, un segmento de alambrado fue cortado en el transcurso del fin de semana según contó Stella Cimadevilla, responsable de la concesión del camping del Club de Pesca de Marisol.

La mujer se manifestó expectante sobre las mediciones realizadas por personal de Hidráulica hechas sobre las mareas del río, recurso que será utilizado junto a fotos satelitales –según explicó- para determinar el espacio que corresponde al uso público.

“Vieron los alambrados, cómo está todo, nos explicaron que es el primer paso. Falta que lleven el informe y después nos den una resolución; estamos agradecidos porque hayan venido tan pronto”, comentó.

Cimadevilla dijo además que “los vecinos tenemos un gran apoyo, la municipalidad se mueve y está haciendo muchísimo para que esto se solucione”.

Explicó que la situación dada con los responsables de los lotes que decidieron alambrar, no serían los únicos porque que “hasta la desembocadura del río hay lotes que han comprado desde el año 1930”. Este caso abriría, en consecuencia, el modo de resolver futuras situaciones similares.

También contó que a partir de la reunión desarrollada el sábado, entre vecinos, surgió “espontáneamente” la idea de crear una junta vecinal que quedaría constituida el próximo 18 de este mes.

Finalmente expresó que los pasos dados por Hidráulica y el municipio les dan “tranquilidad”; y aunque priorizó la idea de ser “cautelosos”, sostuvo que no quieren que se cierre ninguna calle ni que se coloquen alambrados sobre los espacios públicos. (Fuente: La Voz del Pueblo; foto crédito Facundo Soster). (04-05-22).