Ecos de los 40 años de Democracia en Dorrego / Nota 4: Los oscuros tiempos dictatoriales

Por Fabián Enzo Barda

El 24 de marzo 1976 era Intendente Municipal de Dorrego, Nírido Santagada que había triunfado en las elecciones del 11 de marzo de 1973 las mismas que consagraron a Héctor J. Cámpora como presidente de la Nación Argentina.

Santagada comenzó militando, en los años ´30, en la Unión Cívica Radical, producto de la división del ´57 se va a la UCRI y, después del conflicto entre Frondizi y Alende, queda finalmente en el Partido Intransigente por el cual llega al gobierno municipal por segunda vez, en comicios muy reñidos que generaron muchos comentarios, en virtud del vuelco que se produce a su favor por el apoyo de un sector del peronismo “guisasolense”. Un dato, importante, llamativo, para la historia política de Dorrego es que la Unión Cívica Radical queda tercera, segundo fue el FREJULI con Rodolfo Majluf; tercero el radicalismo con un muy joven Osvaldo Crego, cuarta la Unión Vecinal con el Cr. Mario Alberto Reyes, la Nueva Fuerza que era el partido de Chamizo y Alsogaray quinta con la candidatura de Narciso Rodríguez y el F.I.P (Frente de Izquierda Popular) con el ingeniero Carlos Llerena Rosas, asesinado por la Triple A, el 30 de octubre de 1974.

Era presidente del Concejo Deliberante Juan Eloy Amestoy. Prueba de la incertidumbre de esas horas es que el Concejo tenía convocada sesión para el 25 de marzo.

Orlando López Colman era el presidente del Consejo Escolar en una situación muy particular porque él había sido candidato por el radicalismo que no ganó las elecciones pero en un acuerdo con el peronismo, con Amando Pía dejan afuera del cargo de presidente al ganador de la elección que había sido el Partido Intransigente que había llevado primero en la lista a don Antonio Más.

Producido el golpe hay una especie de vacío por unos días ya que, recién el 8 de abril, una jornada antes del día que se festeja el aniversario de la ciudad, el Capitán Miguel Ángel García Moreno es nombrado Interventor. Lo envía el 5to. Cuerpo de Ejército, no era parte de la improvisación, sino de un plan de represión y de ocupación del poder perfectamente orquestado.

A Dorrego le corresponde la órbita del Quinto Cuerpo de Ejército lo que se llamó la sub zona cincuenta y uno a cargo del temible sanguinario represor Acdel Vilas que había sido el jefe del Operativo “Independencia” en Tucumán, él es el que tiene a su cargo toda la represión en la zona del sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

El Capitán García Moreno va a estar interviniendo la Municipalidad hasta el 23 abril del ´76 cuando es nombrado Comisionado Municipal el Dr. Víctor Miguel San Román.

La forma que elegían algunos de los funcionarios de la dictadura o de dónde eran seleccionados se basaba en los clubes de servicio, en determinados grupos católicos, en algunos partidos políticos. Con respecto a esto último hay una estadística que fue publicada en los años ’80 determinando el porcentaje que cada partido contribuyó con jefes comunales a lo largo y ancho de todo el país.

Víctor Miguel San Román está hasta el 31 de mayo de 1979. Vuelve como Comisionado el Teniente de Fragata (RE) Jorge Eduardo Brussa que ya había ocupado igual cargo durante casi todo el “Ongañiato”

Permanecerá hasta el año 1981 cuando se produce un cambio importante. Llega a la presidencia de la Nación el General Viola que ensaya una “apertura” hacia sectores políticos vinculados con la Dictadura. Este cambio repercutirá en la designación del nuevo Comisionado dorreguense. El sector del Movimiento Línea Popular, un partido que presidía Acuña Anzorena (ex UCRI, ex MID), asesor de Viola, tenía vínculo con el ex Intendente Guillermo Aiub. Este entramado político terció en favor de la designación de Miguel Cifarelli como el último comisionado de la Dictadura.

Brussa no quiere entregarle el mando a Cifarelli, renuncia, su Secretario de Gobierno y Hacienda asume un interinato entre el 25 de mayo y el 19 de junio de 1981, desde esta última fecha hasta el 11 de diciembre de 1983 que asume el Dr. José Francisco Nomdedeu estará como Comisionado Municipal, Miguel Cifarelli.

Como adelantamos Dorrego estaba bajo jurisdicción del Quinto Cuerpo de Ejército. El General Vilas personalmente, al mando de un grupo de soldados, incluso “colimbas”, hizo un verdadero rastrillaje del pueblo unos meses después del Golpe.

Recorrieron casa por casa, algunos de esos domicilios estaban apuntados, lo que habla que había un aparato de inteligencia de la Policía de la provincia afianzado, la DIPPBA, surgido en 1956, afianzado en los años ’60 y aceitado totalmente en la Dictadura más un componente civil local del cual se tienen certezas.

Vale recordar el episodio vivido por el Payador uruguayo Carlos Molina, en el año 1967, en la Fiesta de la Tradición (hoy Fiesta Nacional de las Llanuras).

Fue conocido por una obra de investigación histórica muy importante “El estado terrorista Argentino” de Eduardo Luis Duhalde, que en jurisdicción del partido de Coronel Dorrego, a unos tres kilómetros del denominado cruce a Monte Hermoso (Ruta 3 y Ruta Provincial 78), funcionó un centro clandestino de detención.

La represión golpeó crudamente en nuestro medio por acciones registradas directamente en nuestro distrito o por víctimas nacidas aquí o cercanas en los afectos.

La situación vivida por la Familia Aiub durante la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 constituye un caso único en el país, ya que al promediar el año 1977, fue devastada impiadosamente por el aparato represor de la dictadura.

El 9 de junio de ese año fueron secuestrados en Los Hornos (barrio de la ciudad de La Plata), a las cinco de la tarde, Ricardo Emir Aiub, su cuñada Beatriz Ronco de Aiub y su pequeño Juan Martín de sólo dos meses, que posteriormente fue devuelto a sus abuelos maternos.

El día 10 de junio de 1977, en La Plata, fue secuestrado Carlos Aiub que iba acompañado de su hijo Ramón, quien también pudo ser recuperado por su familia. El 20 de junio de 1977, fueron llevados María Concepción Aiub, junto a su esposo Rafael Caieilli y el hijo de ambos.

En total cinco adultos y un menor nunca fueron vistos en centro de detención alguno.

La madre de los tres hermanos Aiub, María Salomón de Aiub también fue secuestrada, en Coronel Dorrego, el 15 de junio de 1977,llevada a La Plata a un Centro Clandestino de Detención siendo torturada y recuperó su libertad a los pocos días.

Juan Carlos Colonna, nacido en Oriente, también desaparecido y el caso de José María González ejecutado en un supuesto “enfrentamiento” en Bahía Blanca.

Hemos mencionado el caso del Ingeniero Carlos Llerena Rosas, el grupo de jóvenes que lo acompañó en el Grupo de Teatro “Chaika” que fundó y los que militaron políticamente con él fueron interrogados, algunos secuestrados, torturados y permanecieron desparecidos como el caso de Gabriel Claverie. La dorreguense Cristina Prado víctima de la represión del estado, estuvo desaparecida. Santillán, empleado del Correo y militante comunista también estuvo desaparecido por varios días.

A esto debemos mencionar algunos docentes que fueron cesanteados del Colegio Nacional, la deportación de Menconi, un italiano, ajedrecista, a veces inventor, que se había radicado en nuestro medio y el de José “Yuyo” Regazzolli, ex arquero de Ferroviario, hijo del gobernador de la Pampa (1973-76), José Aquiles Regazzoli .

Regazzoli y sus tres hijos fueron víctimas del terrorismo de estado. Puntualmente, “Yuyo” fue un detenido-desaparecido en abril de 1976, “blanqueado”, dentro de la inexistencia de un estado de derecho, se ponía a los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, alojado en la Unidad 4 del SPF y, luego, en la seccional 1 de la ciudad de Santa Rosa donde fue fuertemente torturado.

Otros espacios de las 600.000 hectáreas del distrito de Coronel Dorrego fueron espacio de la dignidad como el campo de Juan Eloy Amestoy, último presidente del Concejo Deliberante antes del Golpe, donde fueron cobijados varios perseguidos constituyéndose en una verdadera posta hacia el exilio o el paradisiaco paisaje de “La Tregua”, en el Balneario Marisol, donde el Obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, asesinado el 11 de junio de 1977, alojó a varios jóvenes apuntados por el aparato represor.

Los signos de la Dictadura estaban en todos lados. Hay ejemplos concretos como el lema publicitario de la principal entidad crediticia privada por esos años, el Banco Dorrego: “Una nueva filosofía para un nuevo tiempo económico”. Eran los tiempos de Martínez de Hoz como súper ministro de Economía o, el hecho, de que en 1979, momento en que visitaba la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se imprimieron millones de stickers (en ese tiempo, calcomanías) que decían: “Los argentinos somos derechos y humanos”, aquí, en Dorrego, fueron distribuidos desde la Cooperativa Agropecuaria.

El avance del cemento en los espacios públicos, la construcción del Colegio Nacional (hoy Escuela Media) siguiendo la matriz y distribución de una cárcel e imposiciones de nomenclatura relacionadas con la Armada como la de Bouchardo, Murature (actual G. Juárez), Piedrabuena, Combate de Montevideo, Comandante Espora y Plaza Brown, son sellos de la época. (Fuente Ecos de mi Ciudad). (31-03-23).