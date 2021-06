Dramático relato de una vecina tras un llamado telefónico que recibió su madre

Este el posteo que hizo en Facebook Karina Belén Harvitgsen:

“Ahora más tranquila , después de poder estar con mi mamá y calmarla les voy a comentar lo que le sucedió , por si les pasa.

Alrededor de las 7:40 la llamaron al fijo (mi mamá tiene identificador y solo decía llamada entrante ) ,dormida atiende y era una chica llorando/gritando que decía Mamá levantate y ayúdame ! Mamá me entraron a robar , mamá me están apuntando con arma en la cabeza , por favor no llames a la policía porque me van a matar . A lo cual un hombre le saca el teléfono y le dice haber vieja no llames a la policía ni hagas nada estúpido porque tenemos 3 motos afuera de tu casa (le dieron la dirección exacta ) , danos 50 mil dólares ! Mi mamá desesperada le dice que es imposible , que es jubilada , que lava-plancha para afuera y que de donde va a sacar ese dinero !!?? Le siguen insistiendo con que querían plata! Que me iban a volar la cabeza y mi mamá lloraba diciendo que no tenía . En un momento le dicen vieja vos sos Raquel ? Mi mamá dice No ! Le dijeron que entonces se habían equivocado!

Uno puede decir que el número lo sacan de la guía , pero no es así ! Si así fuera sabrían su nombre y no es obviamente Raquel . Y sabían que tenía una hija, es mucha coincidencia me parece .

No les puedo explicar en el estado que me llamo mi mamá , creí que le iba agarrar un infarto . Gente hija de puta , no tienen madre?? No saben que una persona de un disgusto se puede morir !

Y más haya de que se sepa que hacen este tipo de llamadas , mi mamá me decía me anule y te juro que para mí era tu voz!

Espero que no tengan que pasar por está situación, es muy fea ! Y me duele mucho escuchar a mi mamá decir : no me puedo olvidar los gritos de esa chica desesperada y el tipo que todo el tiempo me decía vieja !

Cuidense …

Gracias por leer ! “(25-06-21).