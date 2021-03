“Cuántas mujeres más deben morir para que su vida importe”

Por Y que los platos los lave otro

8M,. Ya empezamos a gritar.

A las 12hs PARÁ, cese de actividades rentadas y domésticas. Nuestras VIDAS VALEN. A las 18 con bsrbijo y cuidado a la Plaza.

Continuemos peleando, continuemos el camino de reclamo y lucha que iniciaron nuestras ancestras hace más de 100 años, que otras miles y miles replicaron a lo largo de los años , elevando voces, copando calles, ganandonos espacios, conquistando derechos y sumandonos libertades.

Nuestra presencia hoy sigue siendo indispensable, es necesaria y es urgente . Por la memoria de nuestras muertas, Verónica Vaca, Marcela García, Liliana Díaz , con el grito permanente de justicia por el crimen impune de Katherine Moscoso, por las 60 mujeres asesinadas en este 2021.. no terminamos de nombrarlas cuándo ya hay una más.

NI UNA MENOS! REFORMA JUDICIAL FEMINISTA! ADHESIÓN RESPONSABLE Y COMPROMETIDA DE TODES LES FUNCIONARIES A LA LEY MICAELA!

Nuestro grito es en voz muy alta y no pide permiso.

No se pide permiso para reclamar derechos, no se pide permiso para pelear por nuestras vidas, No se pide permiso para denunciar la muerte.

Nuestros puños cerrados

Nuestras voces prestas

Nuestras cuerpas nuestras

Las calles, de todes:

VIVAS NOS QUEREMOS!

08-03-21