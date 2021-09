Covid 19: Reyes se expresó a favor de las últimas medidas

El intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes, sostuvo que respalda todas aquellas medidas que impliquen un incremento de la actividad económica.

“En Coronel Dorrego hoy tenemos un solo caso activo, así que es necesario flexibilizar todas las medidas que se puedan. Incluso en el sector del esparcimiento, ya que hay mucha gente que vive de alquilar salones de fiesta, o son mozos, o brindan el servicio de catering”, indicó al diario La Nueva.

“También veo como algo positivo que se permita que vuelva el público a las canchas, sobre todo a las de ligas regionales. Hasta ahora les permitían 50 entradas por club, con lo que los clubes no podían ni cubrir los costos”, añadió.

Reyes reconoció, no obstante, que el control de aforos y otros requisitos no será sencillo. “Los municipios no tenemos personal suficiente”, indicó.

El jefe comunal señaló que la flexibilización obligará a “tener más cuidado” a nivel personal y social.

“Y si la tasa de contagios sube nuevamente, siempre se puede volver a dar marcha atrás con alguna medida”, dijo. (La Nueva). (25-09-21).