(Con video) La Escuela Técnica realizó una prótesis y Vanesa puede tocar el violín

En el marco de trabajo para terceros, y gracias a la predisposición de docentes de la especialidad de Maestro Mayor de Obras, la Escuela Técnica de nuestra ciudad logró hacer una prótesis para Vanesa Carabajal, en Impresión 3D, que le permite tocar el violín.

Así lo informó la entidad en Facebook, donde compartió un video con “una partecita de la zamba ‘La Tempranera’, estrenando prótesis”.

“Gracias Vanesa, por confiar en la Técnica. Gracias por el trabajo realizado Emiliano Menéndez y José Barrios”, destacó el establecimiento.

Por su parte, Vanesa escribió en la misma red social:

“En mis 35 años, nunca me vi ante la necesidad de utilizar una prótesis, aunque me imaginé que al momento de empezar a tomar clases de violín iba a necesitar un ‘adaptador’ que me facilite tomar el arco.

“Por intermedio de Osvaldo Tonietti, que fue quien hizo de nexo con el equipo de trabajo de la Escuela Técnica, fui convocada una tarde para llevar a cabo este proyecto.

“Agradecida enormemente a cada uno de los que formaron parte, Marcela, Emiliano, Pepe (quienes fueron las caras visibles, pero seguramente detrás hay más gente y alumnos, por supuesto)

“Felicitaciones Escuela Técnica, representan un orgullo para la comunidad!!!!

#EstoyDeEstreno”. (24-08-21).