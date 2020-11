(CON VIDEO) Emotivo homenaje de la selección nacional de básquet a Maradona

“Tengo 23 años y no sabía tanto de Diego, de lo que significa para el país, para el pueblo argentino. Estuve todos estos días viendo videos y lo que contaba la gente. Como por ejemplo, aquellos que dijeron que no tenían para comer pero eran felices por lo que hacía él en una cancha. Comprendí más el poder del deporte y lo que se puede lograr. Diego traspasó todo y fue determinante en el contexto social”. Fernando Zubriggen resumió lo que piensa el joven seleccionado argentino, con un promedio de 24 años pero una gran avidez por conocer el impacto que tuvo Maradona en el deporte argentino. Por eso todos se prendieron en la idea de hacerle un homenaje, sentido y emotivo, a su manera, al 10. No estuvieron Scola, Campazzo y compañía, pero ellos fueron los integrantes de la primera Selección argentina en jugar tras la muerte del ídolo. Por eso no quisieron pasar por alto la oportunidad de rendir este tributo.