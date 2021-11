Con la participación de la Escuela Primaria Manuel Belgrano, hoy se desarrolla la instancia nacional de Feria de Ciencias

Los alumnos de tercer año de la Escuela Primaria Manuel Belgrano de nuestra ciudad participarán hoy lunes de la instancia nacional de Feria de Ciencias.

«Los proyectos creativos proporcionan aprendizajes reales y estamos muy contentos de que esto suceda en las escuelas», destacó en Facebook la entidad educativa.

Cabe destacar que, para la muestra nacional, se eligieron solo dos proyectos de cada región en la provincia de Buenos Aires.

Las docentes asesoras en el proyecto, Leticia Miralles y Vanesa Márquez, comentaron que junto con otro proyecto de Coronel Pringles serán los representantes de Región XXI en la Muestra Nacional de Feria de Ciencias, Arte y Tecnología 2021.

La propuesta de los pequeños y pequeñas dorreguenses continuó con una labor iniciada en 2019 por otro grupo que no pudo tener continuidad por la pandemia, ya que el año pasado se suspendió la Feria de Ciencias.

«Este año surgió continuar con el proyecto pero desde otro abordaje. En el aula, en las puestas en común, fueron surgiendo preguntas investigables vinculadas a lo que pasa actualmente con el olivo», señaló Vanesa Márquez.

«Los estudiantes coincidieron en que no todos consumían aceite de oliva en sus hogares, algunas familias no lo conocían. Por ello nos preguntamos:¿Por qué no se consume más aceite de oliva?», contó.

«Entendiendo que en nuestro distrito es una pujante actividad en desarrollo y que la pandemia afectó a todos los emprendimientos, nos preguntamos:¿Afectó la pandemia a las fincas olivícolas? ¿De qué forma?», destacó.

Los alumnos y alumnas participaron en una instancia Distrital en Coronel Dorrego (presencial) y en una instancia Regional virtual en la cual los representantes del grupo explicaron su trabajo a través de videos y transmisiones en vivo a los evaluadores. Allí pasaron a la instancia provincial.

«Nuestro rol como docentes fue el de asesoras, es decir, el de facilitar las herramientas para que puedan desarrollar sus inquietudes y aproximar a los niños y niñas al aprendizaje», destacó.

Los proyectos de Feria han de estar relacionados con un contenido del año en curso, en este caso desde Ciencias Sociales proceso productivo y plantas desde Ciencias Naturales.

Definida la temática de la investigación, es necesaria problematizarla. Es decir qué aspecto del saber se trabajará, presentándolo como un interrogante. Acotar y precisar el problema es una de las partes más importantes del trabajo de investigación. Aquí juega un papel importante la contextualización de la situación, este proyecto particularmente representa a nuestra región.

«La comunidad toda está muy feliz con la noticia, desde nuestros directivos que nos apoyaron incondicionalmente hasta las familias que participaron activamente, ayudando, colaborando y apuntalando cada idea que surgía y el Municipio quien nos brindó asesoramiento y respaldo», dijo Leticia Miralles.

«Nuestra escuela tiene 104 años, todos los días trabajamos con la convicción de que los niños y niñas son la respuesta y debemos garantizar sus derechos, como decía Freire: ‘La educación no cambia al mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo'», concluyó. (29-11-21).