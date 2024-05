(Con audio) Productores reclaman que el gobierno nacional homologue la emergencia agropecuaria

800 productores agropecuarios bonaerenses esperan la homologación del gobierno nacional de la emergencia agropecuaria que afecta a más de 50 distritos de la Provincia.

Los decretos firmados por el gobernador Axel Kicillof, uno de ellos, el 2157/23 que incluye a 39 distritos, ya cumplió todos los requerimientos y pasó por la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios (Cneyda) que es quien recomienda o no al Poder Ejecutivo que lo homologue. El otro, que involucra a 12 partidos de la Cuenca del Salado (50/24), en cambio, aún falta que dicha comisión se reúna y dé su veredicto.

En diálogo con “Es un Montón” por Radio Provincia 170, el protesorero de Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), Guillermo Tramintini, habló sobre el perjuicio que afecta al sector y que no les permite acceder a beneficios fiscales para sobreponerse de la sequía.

En este sentido, Tramontini indicó que “el impacto es importante y el perjuicio viene por no tener los beneficios de la AFIP de acceder a través de la emergencia sobre los anticipos de ganancias y por las ventas forzosas”.

Seguido detalló que las “ventas forzosas” son cuando el productor “se ve en la obligación de vender por sobre el promedio de lo que viene vendiendo que es lo que ha sucedido en la mayoría de los casos. Entonces el productor va a tener que pagar ganancias, si no accede al beneficio, por no estar programadas y es liquidación de capital”, producto del efecto de la sequía.

Sobre la homologación dijo que se trata de “cerca de 800 productores en 51 distritos que se traduce a casi el 50% de la provincia de Buenos Aires”.

Al mismo tiempo que la demora del gobierno nacional de tomar esta decisión “no tiene explicación” porque ha habido distintos acercamientos, ellos manifiestan que están estudiando la situación. Se han realizado todos los pasos y lo único que falta es la firma del ministro, aclaró Tramontini.

En el mismo marco, aseveró que “los plazos de vencimiento se vienen y no hay ningún tipo de respuestas”, y agregó: “Creo que van a tener que firmar el beneficio porque los productores lo tienen por ley pero el problema es cuándo lo van a hacer y que genere impacto”.

Por último aclaró que la emergencia no sólo se da en la provincia de Buenos Aires ya que la Pampa también lo tiene pedido y aún “no han obtenido la homologación nacional”.

