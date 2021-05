(Con audio) “Los contagios en niños crecieron por encima de la curva de la población general”

Oscar Trotta, médico pediatra, docente universitario y miembro del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría “Garrahan” aseguró que el nosocomio debió abrir la “cuarta sala para pacientes covid, porque las otras 3 están trabajando al limite de su capacidad”.

En Radio Provincia, el profesional de la salud detalló: “Esto es así, viene en aumento la demanda. El aumento del contagio entre la población de 0 a 16 años se registra en toda la red de hospitales pediátricos de CABA”.

“En la población general el aumento de casos que registró la segunda ola fue de dos veces y medio. Pero en el caso de la población pediátrica, creció por encima de la curva de la población general” aseguró y detalló que en la red de hospitales pediátricos de la ciudad hay “6 pacientes en terapia intensiva, de los cuales 3 están en el Garrahan. Y sólo en el Garrahan hay 47 chicos internados con el diagnóstico y más de 20 como casos sospechosos”

Trotta explicó que la demanda de atención es variada y va desde los más “pequeños hasta los 16 años” y detalló que en su mayoría “los niños y adolescentes no hacen formas graves de la enfermedad” pero si se puede complicar el cuadro clínico para quienes “tienen una enfermedad de base”.

Además, agregó que todos, pueden “tener una complicación posterior, que afecta a los órganos del pacientes”.

Por otra parte, con respecto a la falsa creencia de que los niños no son transmisores del virus, el pediatra destacó: “Ha habido muchos comunicadores que han opinado sin fundamento científico. Intentan instalar temas como certeza que realmente no son así. Esto ocurre en todos lados, pero se juegan otros intereses que no son los intereses de la población”.

Finalmente, respecto de la presencialidad escolar el médico señaló: “La sociedades que han podido controlar la curva, han tomado como esencial la restricción de la presencialidad escolar. Con lo cual ésta es un factor de riesgo y, hasta que la curva baje, es necesario tener una restricción a la presencialidad. Pues, no es sólo todo aquello que sucede en el aula, sino todo aquello que envuelve y acompaña el movimiento escolar. Tanta movilidad y tanto intercambio interpersonal. Y eso es lo que hay que prevenir para frenar los contagios”. (Radio Provincia). (13-04-21).