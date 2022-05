(Con audio) Lautaro De Vedia: «La viruela del mono no es un nuevo Covid»

El Ministerio de Salud reportó en el día de ayer un caso con «síntomas compatibles con viruela símica», de un residente bonaerense que hizo la consulta en la Ciudad de Buenos Aires, cuyas muestras están siendo analizadas por el Instituto Malbrán.

Lautaro De Vedia, médico infectólogo del Hospital Muñiz y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), habló con Radio Provincia y dijo que «las enfermedades infecciosas nos sorprenden día a día. Se modifican, son cambiantes».

Tras realizar una breve explicación sobre la viruela, el infectólogo reconoció que es una «enfermedad que no existe más. La OMS (Organización Mundial de la Salud) en 1980 declaró que no era necesario vacunar más. Pero persistió la enfermedad de la viruela de los monos que no es la de los seres humanos. Cada tanto, en África Central y Occidental por el contacto con ese animal puede haber algunos casos. Pero, en los últimos años hubo casos aislados en algunos países».

Por su parte, reconoció que «aparece luego del contacto por un viaje». Y explicó que se trata de una enfermedad «leve» que se manifiesta a través de síntomas como «manchas en la piel, fiebre, decaimiento y no pasa a mayores».

No obstante, comentó que las maneras de contagiarse son por medio del «contacto cutáneo y secreciones respiratorias».

Para finalizar, De Vedia informó que «de tener dichos síntomas es necesario el aislamiento para evitar diseminarlo. La mayor parte de los casos se vio en gente menor de 40 años, porque los mayores fuimos vacunados ya que formaba parte del calendario. Así que es muy raro el contagio en este grupo» y agregó que «todavía no se plantea volver a incorporar esta vacuna al plan de vacunación». (Radio Provincia). (23-05-22).