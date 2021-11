(Con audio) Elecciones 14 N / Alicia Jalle: «Creo (que en los comicios) se pone el juego el futuro del distrito»

Por Pablo Javier Marcó / Nota publicada en el semanario Ecos de mi ciudad

-Qué expectativas tenés para las elecciones del 14?

-Consideramos que haremos una muy buena elección. Nuestra recorrida por el distrito, la interacción con el vecino y la vecina, es sumamente favorable. Aspiramos a que el acompañamiento nos permita ingresar tres concejales y la consejera escolar. Estamos trabajando mucho, dando a conocer nuestras propuestas y esperando cubrir las expectativas de todos y todas.

-Qué cosas crees se ponen en juego en distrito en los comicios?

-Creo que el futuro de nuestro distrito. Se necesita gestión, despertar de una especie de largo aletargamiento, y que nuestra gente sienta que es posible un Dorrego diferente. No debemos resignarnos al agua en bidón, a la falta de viviendas, a un servicio de salud deficiente, a la ausencia de obra pública, a un Consejo Escolar que no se comprometa con la educación de nuestro distrito. Depende de nosotros seguir por este camino de inacción o apostar a la transformación.

-¿De qué manera piensan trabajar en el bloque a partir del 10 de diciembre?

– Lo haremos como siempre dialogando con los vecinos, vecinas, conociendo sus necesidades e inquietudes y de esa forma legislar al respecto. Gestionando con Provincia y Nación a fin de ser un nexo válido entre dichas jurisdicciones y nuestro Distrito.- Queremos un Dorrego diferente y es posible con el apoyo de todos y todas.

LA ENTREVISTA EN LA DORREGO

-Qué opinas de las críticas que le hizo al bloque el Intendente Reyes por el rechazo al proyecto de ordenanza para enajenar siete terrenos?

-No escuché sus opiniones. Pero estoy en condiciones de afirmar que la posición del bloque que presido es la correcta. No compartimos que el municipio se desprenda de tierras cuando existen programas provinciales y nacionales de viviendas que requieren tierras fiscales para su ejecución, pudiéndose construir viviendas accesibles a los ingresos de los trabajadores y trabajadores, toda vez que la capacidad de financiación de dichas jurisdicciones es importante y lo permite.

Actualmente está el programa nacional Procrear, Casa propia; y la provincia de Buenos Aires dispuso en el presente presupuesto para el Distrito de Coronel Dorrego, la posibilidad de construcción de 10 viviendas, requiriéndose de tierras de propiedad municipal y un proyecto para su puesta en marcha. Obviamente lo debe llevar adelante el ejecutivo municipal. No se hizo y en cambio se saca a licitación siete terrenos sin ninguna garantía que sean adquiridos por quien necesita de una vivienda.- No compartimos la decisión y lo manifestamos. Estamos convencidos que se necesitan viviendas sociales y que es el Estado el que debe arbitrar todos los medios a su alcance para la obtención de las mismas.

-¿Por qué los vecinos del distrito deberían acompañar la lista que encabezás?

-Porque Dorrego necesita imperiosamente equilibrar las fuerzas políticas en el Concejo Deliberante y tener diversidad en el Consejo Escolar. Porque se trata de una lista integrada por gente con experiencia y con mucha juventud, con formación, compromiso, que trabaja en política pero que no vive de la política. Porque hay representación de las localidades del Distrito, considerando y escuchando todas la voces.- Porque necesitamos que se trabaje en proyectos a largo plazo, que transformen nuestro Distrito y que nos asegure que hay un futuro mejor para ser vivido en Coronel Dorrego.

¿Cuál es el mensaje final que querés dejar?

Agradezco a los vecinos y vecinas de todo el Distrito por recibirnos en sus hogares y escucharnos. Les pedimos que este 14 de noviembre nos acompañen con su voto, y que nos demos la posibilidad de un Concejo Deliberante con fuerzas equilibradas y un Consejo Escolar con pluralidad de fuerzas.- Fundamentalmente quiero decir ¡¡¡Gracias!!! (12-11-21).