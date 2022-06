(Con audio) “El inquilino se quedaría a ciegas”

Juan Arrizabalaga (foto), concejal por el Frente de Todos y referente de la Asamblea de Inquilinos de Tandil, aseguró que “es preocupante” el dictamen que emitió Juntos por el Cambio, el sector de Graciela Camaño y el Interbloque Federal tras la discusión de la Ley de Alquileres en la Comisión de Presupuesto.

En Radio Provincia, el referente de los inquilinos explicó que preocupa “porque, tras la campaña que denunciaba que la Ley de Alquileres iba contra los inquilinos, se propone volver al contrato de dos años, quitándoles un año de seguridad habitacional a los inquilinos y sacar todo tipo de regulación sobre los ajustes anuales. El inquilino iría a ciegas”.

Y agregó: “La idea es que el índice de actualización de por encima de la inflación porque el índice actual no les es suficiente e ir desregulando cualquier otra regulación del mercado de alquileres. Es decir, no solo quedaría desregulado el precio inicial, como ocurre hoy sino que además se propone quitar lo poco que hay regulado, y es a favor del inquilino, como también los aumentos, los 3 años de contrato, o no pagar los impuestos a la propiedad”.

“Es decir que con una inflación desbocada, y con una ley que nadie hace cumplir, quienes están preocupados por los inquilinos proponen una ley mucho peor. Quieren pasar de la Ley de Alquileres a la Ley de las Inmobiliarias” aseguró.

Arrizabalaga denunció que algunos legisladores se “han transformado en voceros de las inmobiliarias y la Cámara de Desarrolladores en Argentina” y por ello aseguró que “Es preocupante que esta gente tenga la lapicera para votar leyes que son espeluznantes”.

“Hoy cualquier encuesta del país te da que la gente tiene una fuerte preocupación por la inflación el costo de vida, y ellos lo que están diciendo es que para solucionarlos hay que aumentarlos más, porque así va a mejorar la oferta. Nos están engañando como a los niños” concluyó. (Radio Provincia). (29-06-22).