(Con audio) Cruce entre el intendente bahiense Gay y la periodista Nancy Pazos por las vacunas

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, responsabilizó al Gobierno nacional sobre la “complejidad” sanitaria en su distrito por la falta de vacunas durante un cruce que mantuvo con la periodista Nancy Pazos en el programa Ruleta Rusa, que conduce por la Rock and Pop.

El punto más álgido se dio cuando el jefe comunal de Juntos por el Cambio, manifestó: “El ritmo de vacunación no ha sido el esperado, tampoco el prometido”.

Ante lo cual la aclaración de Nancy Pazos no se hizo esperar explicando que “no se vacunó porque no llegaron las vacunas a ningún lugar del mundo, no son `hijos de puta´”, y señaló: “Intento ser sensata en la discusión, ayúdeme. No chicaneemos”.

Gay volvió a retrucarle a la conductora de radio diciendo “Nunca explicaron por qué no vinieron las vacunas de Pzifer”, y de inmediato recibió la respuesta de la periodista: “Porque Pfizer está pidiendo que se saque una cláusula que votó también el PRO”.

Por otra parte, el jefe comunal dijo que con la provincia de Buenos Aires hay “un buen diálogo” tras señalar que “ayer algunas cosas que se anunciaron fueron consensuadas”, remarcando que “algunas incluso fueron sugerencia” de la oposición­. (21-04-21).