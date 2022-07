Partidazos en el domingo de la Liga Profesional de AFA: transmisiones de LA DORREGO

Continúa hoy domingo y mañana la décima fecha de la Liga Profesional de AFA.

Este es el programa de partidos:

Hoy, domingo 24:

Tigre vs. Platense: 13 horas

Aldosivi vs. River: 15.30 (transmisión de LA DORREGO)

Gimnasia (LP) vs. Lanús: 18 (transmisión de LA DORREGO)

Boca vs. Estudiantes (LP): 20.30 (transmisión de LA DORREGO)

Mañana, lunes 25 de julio:

San Lorenzo vs. Talleres: 16.30

Newell’s vs. Defensa y Justicia: 19

Banfield vs. Argentinos: 19

Unión (SF) vs. Godoy Cruz: 21.30

Vélez vs. Huracán: 21.30 (24-07-22).