Cómo quedó conformada la lista del Frente de Todos en Dorrego para las elecciones del 14 de noviembre

Luego de conocerse el resultado del escrutinio provisorio de las PASO de septiembre pasado, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires confirmó las listas para las elecciones del próximo domingo 14 de noviembre.

Las boletas de la UCR (el Pro no llegó en la interna al porcentaje mínimo exigido para sumar nombres) y de Vamos con Vos (no tuvo internas) no sufrirán modificaciones, mientras que la del Frente de Todos incluirá candidatos de las lista 10 (vencedora) y 2 (en representación de la minoría).

Esta es la nómina de candidatos del FDT:

Concejales titulares

1 JALLE, María Alicia

2 BERTONE, Diego Oscar

3 FLORES, Macarena

4 JORGE «SACHA», Bernaule (Minoría)

5 GARCIA, Mónica Beatriz

6 RIESCO, Martín

Concejales suplentes

1 BLANCO, Mariana (Minoría)

2 LAURENZA, José Emmanuel

3 LAGOS, María Candela

4 MOYANO, Maximiliano Guillermo (Minoría)

Consejeros escolares titulares

1 HEIM, María Florencia

2 MENDIONDO, Manuel

Consejeros escolares suplentes

1 ARRUTI, Isabela Eliana (Minoría)

2 SPERANZA, Miguel Angel (04-10-21).