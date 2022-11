Comienza hoy la Copa del Mundo en Qatar

Hoy domingo comienza la Copa del Mundo en Qatar. El primer partido lo disputarán, desde las 13 (hora argentina), la selección anfitriona y Ecuador, equipo comandado tácticamente por el argentino Gustavo Alfaro, el último entrenador en presentar la lista de convocados para disputar el certamen. Antes de dicho compromiso, aproximadamente a las 12 (hora argentina), se llevará a cabo la ceremonia de apertura del torneo, que contará con la participación de estrellas internacionales. Después de varias especulaciones al respecto, trascendió que Shakira finalmente no formará parte de la misma, como se dijo en un principio.

La diagramación de la fiesta inaugural es una incógnita. La organización de la Copa del Mundo y la FIFA mantienen el secreto de todos los detalles bajo cuatro llaves, por lo que aún no está 100% confirmado todo lo que ocurrirá en la ceremonia. Sin embargo, hay cosas que sí se saben, como por ejemplo que la artista Dua Lipa rechazó la invitación a formar parte del evento: “Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas en materia de derechos humanos que hizo cuando obtuvo el derecho a organizar la Copa del Mundo”, aseguró la cantante británica.

Luego de dicha declaración también se sumó Rod Stewart que, bajo el mismo concepto, confirmó que no aceptó la propuesta del Comité Supremo por motivos éticos: “Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses para tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir”, comentó en una entrevista con el diario británico The Sunday Times. Shakira se habría sumado a ello, ya que iba a presentarse en una Copa del Mundo por cuarta vez.

Los medios españoles aseguran que la intérprete de “Monotonía” tomó la decisión de bajarse luego de enfrentarse a numerosas críticas en redes sociales: “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, informó Adriana Dorronsoro, periodista de El programa de Ana Rosa. Sin embargo, al menos por ahora, la cantante colombiana no hizo declaraciones al respecto. Ni en su momento confirmó su participación en el show, ni ahora comunicó haber rechazado la invitación.

¿Qué se sabe de la ceremonia de apertura?

Según lo que develaron hasta el momento, habrá shows de música y baile para mostrar el pasado milenario del pueblo que habitó esta zona entre el desierto y el mar, pero también buscará exponer su prepotente modernidad y su desafío hacia el futuro sostenido por una economía ostentosa. Además, como ya pasó en el sorteo, se presentará la canción oficial del torneo, “Hayya Hayya” (Mejor Juntos), interpretada por la figura local Aisha, junto al nigeriano Davido y la norteamericana Trinidad Cardona.

En cuanto a los artistas internacionales que le darán color a la ceremonia, hay varios que ya fueron anunciados. Entre ellos se destacan el popular artista puertorriqueño Ozuna, que entonará otro tema de la lista oficial del Mundial; Jungkook, el cantante de la banda surcoreana BTS; y la emblemática banda estadounidense de hip-hop Black Eyed Peas.

¿Cómo fue la última ceremonia de apertura de un Mundial?

El Estadio Olímpico Luzhnikí recibió a más de 80 mil personas para la fiesta de inauguración del Mundial Rusia 2018. La apertura de la máxima fiesta del fútbol mundial tuvo como maestro de ceremonia al exfutbolista brasileño Ronaldo, con dos figuras excluyentes para la parte artística: la estrella del pop Robbie Williams y la intérprete de ópera rusa Aida Garifullina. El cierre quedó a cargo del presidente de Rusia, Vladimir Putin. (20-11-22).